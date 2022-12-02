Об этом он рассказал в эфире Еспресо.



"На сегодняшний день две горячие точки в Северодонецком районе – это Белогоровка и Кременная. В Белогоровке наши ребята держат оборону. Есть продвижение и неплохие перспективы по Кременной. Я думаю, что Кременная станет самым перспективным направлением для развития украинского контрнаступления на Луганщине и деоккупации Луганской области", - отметил председатель Северодонецкого РВА .

Роман Власенко добавил, что с момента успехов украинской армии на Харьковщине наблюдается обеспокоенность коллаборантов в местных громадах.

"Кременная, Сватово, Северодонецк и Рубежное – это сейчас все горячие точки и там оккупационные гражданские власти либо сидят уже на чемоданах, либо только приезжают в громады пофотографироваться, а живут непосредственно где-то в тыловых городах, будь то Луганск, Старобельск". , – рассказал Власенко.

28 ноября Генштаб ВСУ информировал, что за предыдущую неделю в результате действий Вооруженных Сил Украины одно из подразделений российских захватчиков понесло потери до 70% личного состава в Луганской области.

1 декабря Генштаб ВСУ сообщил, что в Луганской области россияне ежедневно отлавливают по полсотни своих дезертиров.

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