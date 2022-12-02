Кременная станет самым перспективным направлением для развития украинского контрнаступления на Луганщине, - председатель Северодонецкой РВА
Роман Власенко, председатель Северодонецкой РВА, сообщил, что Кременная, Сватово, Северодонецк и Рубежное – это горячие точки, где оккупационные гражданские власти уже сидят на чемоданах или перебрались в тыловые города
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.
"На сегодняшний день две горячие точки в Северодонецком районе – это Белогоровка и Кременная. В Белогоровке наши ребята держат оборону. Есть продвижение и неплохие перспективы по Кременной. Я думаю, что Кременная станет самым перспективным направлением для развития украинского контрнаступления на Луганщине и деоккупации Луганской области", - отметил председатель Северодонецкого РВА .
Роман Власенко добавил, что с момента успехов украинской армии на Харьковщине наблюдается обеспокоенность коллаборантов в местных громадах.
"Кременная, Сватово, Северодонецк и Рубежное – это сейчас все горячие точки и там оккупационные гражданские власти либо сидят уже на чемоданах, либо только приезжают в громады пофотографироваться, а живут непосредственно где-то в тыловых городах, будь то Луганск, Старобельск". , – рассказал Власенко.
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