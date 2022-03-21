Кременная на Луганщине осталась без света в результате вражеских авиаударов

Об этом сообщил на своем Telegram-канале глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

"Из-за повреждения высоковольтной линии электропередачи в районе Лисичанский город Кременная полностью оказалась без света", - пишет он.



По предварительной информации, специалистами области ведутся ремонтные работы по восстановлению электропередачи, но по соображениям безопасности установить точный срок окончания работ невозможно.

Известно, что на 12:00 21.03.2022 года полностью без электроснабжения остаются 26 населенных пунктов в Луганской области.

Еще 11 городов обесточены частично.

По словам Луганской ОГА, в настоящее время без света 105 364 потребителя.

Кроме того, отключена от питающей сети 641 трансформаторная подстанция.



В Луганской области все населенные пункты пострадали от оккупантов, целые улицы непригодны для жизни, - Гайдай

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