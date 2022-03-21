Кременная на Луганщине осталась без света в результате вражеских авиаударов
Город Кременная Луганской области остается без света и электроэнергии в результате атак российских оккупантов
Об этом сообщил на своем Telegram-канале глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.
"Из-за повреждения высоковольтной линии электропередачи в районе Лисичанский город Кременная полностью оказалась без света", - пишет он.
По предварительной информации, специалистами области ведутся ремонтные работы по восстановлению электропередачи, но по соображениям безопасности установить точный срок окончания работ невозможно.
Известно, что на 12:00 21.03.2022 года полностью без электроснабжения остаются 26 населенных пунктов в Луганской области.
Еще 11 городов обесточены частично.
По словам Луганской ОГА, в настоящее время без света 105 364 потребителя.
Кроме того, отключена от питающей сети 641 трансформаторная подстанция.
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