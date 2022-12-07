Кременная - это плацдарм для дальнейшего освобождения Луганщины, - председатель Северодонецкой РА Власенко
Глава Северодонецкой РА Роман Власенко отметил, что главным вызовом после освобождения Луганщины будет разминирование и восстановление городов
Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".
"Кременная расположена отдельно от треугольника Рубежное - Северодонецк - Лисичанск. Во время оккупации Кременная была в стороне. Поэтому этот город может быть неплохим плацдармом для дальнейшего освобождения Луганщины", - отметил Власенко.
По его словам, Сватово является значимым логистическим центром Луганщины.
"Он отрезает часть Луганщины от границы с РФ. Далее могут быть освобождены Старобельск. Тогда Северодонецк и Рубежное станут непривлекательными для обороны и пребывания российских войск на украинской земле", - подчеркнул Власенко.
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