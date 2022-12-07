Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Кременная расположена отдельно от треугольника Рубежное - Северодонецк - Лисичанск. Во время оккупации Кременная была в стороне. Поэтому этот город может быть неплохим плацдармом для дальнейшего освобождения Луганщины", - отметил Власенко.

По его словам, Сватово является значимым логистическим центром Луганщины.

"Он отрезает часть Луганщины от границы с РФ. Далее могут быть освобождены Старобельск. Тогда Северодонецк и Рубежное станут непривлекательными для обороны и пребывания российских войск на украинской земле", - подчеркнул Власенко.

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