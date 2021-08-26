Кременчугский патронный завод "СТМ" работает на рынках стран НАТО
Кременчугский патронный завод "СТМ" (НПЦ "Спецтехномаш") успешно конкурирует с западными производителями на международных рынках
Об этом сообщила пресс-служба завода.
Директор "СТМ" Сергей Гончар отметил, что сейчас "Спецтехномаш" производит оборудование по производству военных патронов для заказчиков из нескольких стран НАТО.
"Украинское предприятие успешно работает на рынках разных стран мира", - подчеркнул Гончар. По его словам, продукция завода вызвала большой интерес на международной выставке IDEF-2021, которая состоялась 17-20 августа в Стамбуле. Эта выставка вооружений и военной техники является одной из крупнейших в мире.
"Кременчугский патронный завод - единственный в Украине. У нас работает более 150 человек, есть собственное инженерно-конструкторское бюро. Мы используем современные технологии, разрабатываем новое оборудование и совершенствуем существующие образцы. У нас уже более 200 партнеров по всей стране. Мы готовы реализовать оборонный проект и в Украине", - сказал Сергей Гончар.
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