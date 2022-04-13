Кременчуг продолжает принимать беженцев с Востока Украины
В Кременчуге благодаря усилиям местного политического деятеля и социально ответственного бизнеса отремонтировали общежитие и приняли беженцев с Востока
Об этом идет речь в сюжете телеканала Еспресо.
С начала российского вторжения в Украину 24 февраля более 10 миллионов украинцев были вынуждены покинуть свои дома. Каждый день в Кременчуг – город тыла, прибывают беженцы. В единой информационной базе данных внутриперемещенных лиц по месту жительства учитывается более 8 тысяч человек с территорий, где происходят боевые действия.
В Кременчуге возникла острая необходимость создания центров для беженцев. Одним из таких стало общежитие местного предприятия, которое пустовало последние пять лет.
В короткие сроки местные активисты, в сотрудничестве с коммунальными службами, за собственные средства и содействие социально-ответственному бизнесу подготовили помещение для приема беженцев. В общежитии волонтеры обустроили столовую, где каждый день бесплатно питаются до тысячи человек. Газовые плиты, посуда и принадлежности за свой счет приобрел депутат кременчугского горсовета Богдан Лазоренко. Волонтеры работают сменами, потому что есть еще основное место работы.
Сейчас в общежитии ведутся ремонтные работы душевых комнат и санузлов. При финансовой поддержке представителей социально ответственного бизнеса вскоре здесь появятся мощные бойлеры, стиральная машина. Должны сделать освещение, установить новые двери и окна. Покупку строительных материалов и смесителей профинансировал Билановский ГОК, входящий в группу компании Ferrexpo Константина Жеваго.
Ежедневно в городе работают центры гуманитарной помощи. Сотни тонн груза поступает как от европейских партнеров, так и от самих жителей. Работает горячая линия "Гуманитарный Кременчуг". Всего с начала войны в Центр временного размещения обратилось 11 с половиной тысяч человек.
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