Кремень заявил, что переход на латиницу несет угрозы нацбезопасности
Языковой омбудсмен Тарас Кремень заявил, что отказ от кириллического алфавита является антиукраинским выбором
Об этом он заявил в комментарии РБК-Украина .
"Отказ от кириллицы несет огромные угрозы, в первую очередь, национальной безопасности. Если говорить о латинице в других странах мира, например, странах Средней Азии и Азербайджане, то использование латиницы было абсолютно естественным, при том, что такая практика появилась в 20 веке ", - отметил он.
По его словам, кириллица рождалась вместе с украинцами.
"Миллионы людей погибали за благосклонность и популяризацию украинского языка. К сожалению, нарушения прав граждан Украины как в Украине, так и на оккупированных территориях, - это отдельный предмет для разговора. Вопрос" убийства кириллицы "- это шаг к уничтожению украинства и это антиукраинской выбор ", - подчеркнул Кремень.
Он добавил, что его задача по защите украинского языка предполагает и защиту кириллицы.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина для защиты от России надо перейти на латиницу .
- Министр культуры и информационной политики Александр Ткачанко заявил, что инициатива по переходу на латинский алфавит является преждевременной .
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.61
Покупка 26.61Продажа 26.83
-
EUR
Покупка 31.24Продажа 31.6
- Актуальное
- Важное