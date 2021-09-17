Кремень заявил, что переход на латиницу несет угрозы нацбезопасности

Об этом он заявил в комментарии РБК-Украина .

"Отказ от кириллицы несет огромные угрозы, в первую очередь, национальной безопасности. Если говорить о латинице в других странах мира, например, странах Средней Азии и Азербайджане, то использование латиницы было абсолютно естественным, при том, что такая практика появилась в 20 веке ", - отметил он.

По его словам, кириллица рождалась вместе с украинцами.

"Миллионы людей погибали за благосклонность и популяризацию украинского языка. К сожалению, нарушения прав граждан Украины как в Украине, так и на оккупированных территориях, - это отдельный предмет для разговора. Вопрос" убийства кириллицы "- это шаг к уничтожению украинства и это антиукраинской выбор ", - подчеркнул Кремень.

Он добавил, что его задача по защите украинского языка предполагает и защиту кириллицы.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина для защиты от России надо перейти на латиницу .

Министр культуры и информационной политики Александр Ткачанко заявил, что инициатива по переходу на латинский алфавит является преждевременной .