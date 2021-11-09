Кремень рассказал, почему в Украине до сих пор никого не оштрафовали за нарушение языкового закона
С момента вступления в силу закона о языке до сих пор не штрафовали его нарушителей
Об этом рассказал Тарас Кремень в интервью Сегодня .
По словам уполномоченного по защите государственного языка Тараса Кременя, отсутствие штрафов - это результат проведения конструктивной работы с допустившими погрешностей людьми.
"По состоянию на сегодняшний день ни одного штрафа не наложено именно потому, что мы проводим чрезвычайно конструктивную работу с людьми, которые допустили погрешность. Это касается сферы обслуживания, владельцев интернет-магазинов, представителей органов полиции, учителей, врачей, депутатов местных советов, признающих, что нарушения были, но на будущее обещают быть максимально толерантными и уважительно относиться как к закону, так и к его выполнению", - пояснил он.
Кремень также рассказал, как можно наказать нарушителя закона о языке.
"Для того чтобы оформить жалобу, ее нужно зафиксировать либо в письменном виде, либо в аудио-, либо в видеоспособ. Законом определено, что мы можем составлять акты о нарушениях. А в случаях, когда таких нарушений в течение года будет несколько и они будут иметь системный характер , мы сможем налагать штраф (5100-6800 грн)", - отметил уполномоченный по защите государственного языка.
- Напомним, 15 мая 2019 года пятый президент Украины Петр Порошенко подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
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