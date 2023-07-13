Об этом он сказал в эфире Еспресо.

"Обратимся к Конституции Украины 1996 года, а также решение Конституционного Суда Украины от 14 июля 2021 года о признании конституционным закона о языке. Двуязычие не является конституционным, единственным государственным языком является украинский. Но никто не запрещает использовать другие языки с согласия сторон, определены конкретные задачи, например, проведение международных мероприятий в сферах медицины, образования, науки и т. д. А что касается сферы кинематографа, то профильный комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики на следующей неделе будет рассматривать этот законопроект и будет настаивать на том, чтобы вопросы защиты прав граждан на украинский язык были защищены. Никаких экспериментов в кинематографе по замене украинского дубляжа титрованием быть не может", - подчеркнул уполномоченный по защите государственного языка.

Тарас Кремень отметил, что граждане Украины не обязаны владеть другим языком, кроме государственного.