Кремень: никаких экспериментов в кинематографе по замене украинского дубляжа титрованием быть не может
Тарас Кремень, уполномоченный по защите государственного языка, отметил по законопроекту Кабмина о применении английского языка в Украине, что двуязычие не является конституционным, единственным государственным языком является украинский
Об этом он сказал в эфире Еспресо.
"Обратимся к Конституции Украины 1996 года, а также решение Конституционного Суда Украины от 14 июля 2021 года о признании конституционным закона о языке. Двуязычие не является конституционным, единственным государственным языком является украинский. Но никто не запрещает использовать другие языки с согласия сторон, определены конкретные задачи, например, проведение международных мероприятий в сферах медицины, образования, науки и т. д. А что касается сферы кинематографа, то профильный комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики на следующей неделе будет рассматривать этот законопроект и будет настаивать на том, чтобы вопросы защиты прав граждан на украинский язык были защищены. Никаких экспериментов в кинематографе по замене украинского дубляжа титрованием быть не может", - подчеркнул уполномоченный по защите государственного языка.
Тарас Кремень отметил, что граждане Украины не обязаны владеть другим языком, кроме государственного.
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