Кремень назвал очередным шагом в ЕС возможное предоставление английскому особого статуса в Украине
Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень поддерживает инициативу правительства по предоставлению английскому языку статуса языка делового общения
Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу языкового омбудсмена.
"Я поддерживаю любые инициативы, которые бы способствовали увеличению уровня владения иностранными языками гражданами Украины. Предоставление английскому статусу языка делового общения – это один из важнейших шагов, которым Украина подтверждает свои стремления быть среди европейских стран", - сказал он.
Уполномоченный отметил, что предоставление английскому статусу языка делового общения приведет к повышению качества преподавания иностранных языков на уровне среднего образования.
- 6 июня в Кабинете министров обсудили возможность предоставления английскому статусу языка делового общения в Украине.
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