Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу языкового омбудсмена.

"Я поддерживаю любые инициативы, которые бы способствовали увеличению уровня владения иностранными языками гражданами Украины. Предоставление английскому статусу языка делового общения – это один из важнейших шагов, которым Украина подтверждает свои стремления быть среди европейских стран", - сказал он.

Уполномоченный отметил, что предоставление английскому статусу языка делового общения приведет к повышению качества преподавания иностранных языков на уровне среднего образования.

6 июня в Кабинете министров обсудили возможность предоставления английскому статусу языка делового общения в Украине.