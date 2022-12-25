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Крематории Пекина не справляются с потоком тел умерших от коронавируса, - Financial Times

25 декабря, 2022 воскресенье
13:21
Коронавирус Пекин COVID

По оценкам китайских чиновников, около 250 миллионов человек, или 18 процентов населения, были инфицированы Covid-19 за первые 20 дней декабря, когда Пекин резко отменил ограничения, сдерживавшие болезнь в течение почти трех лет

Об этом сообщило издание Financial Times.

Сообщается, что эти оценки, включая 37 миллионов человек, или 2,6% населения, инфицированных только за вторник, были обнародованы Сунь Яном, заместителем директора Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний.

В частности, издание отмечается, что взрыв заболеваемости наступил после решения Пекина отказаться от политики нулевого уровня заболеваемости, сдерживавшей вирус с помощью массового тестирования и обязательного карантина.

"Цифры, которые были предоставлены на закрытом заседании, контрастируют с данными Национальной комиссии по здравоохранению, которая сообщила о 62 592 симптоматических случаях Covid за тот же период. На прошлой неделе Китай прекратил попытки подсчитать общее количество инфекций после того, как власти свернули тестирование на Covid", - говорится в сообщении.

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В столице Китая и других городах волна Covid-инфекции переполнила больницы наплывом пожилых, прикованных к постели пациентов и оставила отделение скорой помощи и интенсивной терапии с небольшим количеством свободных коек.

Однако страна продолжает отказываться от политики "нулевого уровня заболеваемости коронавирусом" по мере того, как растут медицинские расходы. В субботу исполнительный директор Гонконга Джон Ли объявил, что долгожданное безкарантинное сообщение между городом и Китаем возобновится уже в середине января. С начала 2020 года трансграничное движение жестко контролировалось, что сдерживало экономику финансового центра.

"Центральное правительство согласилось полностью открыть границы постепенно и упорядоченно", - сказал Ли журналистам по возвращении из четырехдневной поездки в Пекин, где он встретился с президентом Си Цзиньпином.

"Китай официально сообщил лишь о восьми смертях с 1 декабря. На этой неделе высокопоставленные чиновники здравоохранения заявили, что они сузили определение того, что представляет собой смерть от Covid, что позволило снизить общее количество смертей", - отмечает издание.

Тем не менее, добавляется, что крематории в столице Китая пытаются справиться с наплывом трупов, и тела накапливались в больницах, которые посетили представители Financial Times в последние дни.

  • В субботу, 26 ноября, в самом густонаселенном городе Китая, Шанхае, начались акции протеста против жестких ограничений из-за COVID-19. Протесты начались из-за пожара, произошедшего в четверг, 24 ноября, в городе Урумчи. В результате пожара погибли 10 человек. Местные жители считают, что трагедия произошла из-за того, что часть высотного здания была заблокирована из-за коронавирусных ограничений.
  • Во время массовых протестов против карантинных мер, митингующие потребовали отставки лидера КНР Си Цзиньпина.
  • 1 декабря сообщалось, что Китай объявит об ослаблении ограничений из-за COVID-19, повлекших массовые протесты в стране впервые с тех пор, как к власти пришел Си Цзиньпин.
  • После сомнений относительно информации о количестве больных COVID-19 в результате ослабления карантина Пекин обнародовал данные о первых за несколько недель летальных исходах.
  • 23 декабря сообщили, что система здравоохранения Китая находится под давлением, страна готовится к очередному пику заражений вирусом COVID-19.
  • 24 декабря сообщалось, что вспышка коронавируса в Китае стала самой большой в мире: почти 37 млн ​​человек в Китае могли быть инфицированы COVID-19 в течение одного дня.

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Китай
COVID-19
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