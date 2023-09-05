"Крематориев не хватает, сжигают солдат прямо в свинарнике": Федоров о российской армии на ВОТ Запорожской области

Об этом стало известно с эфира телеканала "Еспресо".

"Вчера в Веселом около 21:00 начались взрывы. Веселое находится в 30 км от ВОТ Мелитополя. Был не простой взрыв, а была канонада взрывов с детонацией, поэтому мы можем сказать, что скорее всего, ликвидирован очередной склад боеприпасов врагов, который находится на ВОТ Запорожской области", - отметил он.

Федоров подчеркнул, что это не единственный взрыв за последние несколько дней.

"Также мы знаем, что взрыв был в Конских Роздорах и здесь вообще интересная ситуация. Потому что взрыв произошел в одном из заведений, которые контролировали предатели, в котором кормили врагов и там они также хранили боеприпасы. Поэтому взрыв можно сказать ликвидировал как предателей и часть окупантов, так и их состав боеприпасов", - рассказал он.

Мэр отметил, что взрывы продолжаются почти ежедневно на ВОТ, особенно громко во фронтовом Токмаке и Молочанске там, где наши украинские военные имеют наибольшие успехи.

"И конечно мы видим тенденцию по уменьшению вражеских войск и они мало того, что начали привозить свои крематории, то они начали привозить в "уралах" своих 200-х в свинарники и потом начинает идти черный дым. То есть это свидетельствует о том, что крематориев не хватает, сжигают прямо в свинарнике", - сказал Федоров.