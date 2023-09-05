Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией "Крематориев не хватает, сжигают солдат прямо в свинарнике": Федоров о российской армии на ВОТ Запорожской области
Эксклюзив

"Крематориев не хватает, сжигают солдат прямо в свинарнике": Федоров о российской армии на ВОТ Запорожской области

5 сентября, 2023 вторник
15:04
Война с Россией

Мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал о ситуации в российской армии на временно оккупированной территории Запорожской области

Об этом стало известно с эфира телеканала "Еспресо".

"Вчера в Веселом около 21:00 начались взрывы. Веселое находится в 30 км от ВОТ Мелитополя. Был не простой взрыв, а была канонада взрывов с детонацией, поэтому мы можем сказать, что скорее всего, ликвидирован очередной склад боеприпасов врагов, который находится на ВОТ Запорожской области", - отметил он.

Федоров подчеркнул, что это не единственный взрыв за последние несколько дней.

"Также мы знаем, что взрыв был в Конских Роздорах и здесь вообще интересная ситуация. Потому что взрыв произошел в одном из заведений, которые контролировали предатели, в котором кормили врагов и там они также хранили боеприпасы. Поэтому взрыв можно сказать ликвидировал как предателей и часть окупантов, так и их состав боеприпасов", - рассказал он.

Мэр отметил, что взрывы продолжаются почти ежедневно на ВОТ, особенно громко во фронтовом Токмаке и Молочанске там, где наши украинские военные имеют наибольшие успехи.

"И конечно мы видим тенденцию по уменьшению вражеских войск и они мало того, что начали привозить свои крематории, то они начали привозить в "уралах" своих 200-х в свинарники и потом начинает идти черный дым. То есть это свидетельствует о том, что крематориев не хватает, сжигают прямо в свинарнике", - сказал Федоров.

  • 30 августа сообщалось, что российские кафиры привезли во временно захваченный Мелитополь Запорожской области еще один мобильный крематорий. Местные жители жалуются на ужасную вонь.
  • 3 сентября сообщалось, что в селе Конские Роздоры на временно оккупированном Запорожье произошел взрыв в кафе, в котором оккупанты отдыхали и хранили свои боеприпасы.
Мелитополь
російська армія
оккупированные территории
окупанти
Запорожская область
Военные новости
Читайте также:
Поєдинок Усика з Дюбуа
5 сентября, 2023 вторник
Британский боксер Дюбуа оспорил исход боя против Усика
4 сентября, 2023 понедельник
Россияне прекратили штурмы на одном из участков Лимано-Купянского направления
Андрій Яніцький, директор з розвитку сайту Еспресо ТБ
Автор
4 сентября, 2023 понедельник
Конец эпохи одних олигархов, начало эпохи других
Киев
+24°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.22
    Покупка 37.22
    Продажа 37.91
  • EUR
    Покупка 40.25
    Продажа 41.21
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, вторник
5 сентября
17:02
После подрыва в Новой Каховке враг закрыл "предвыборный штаб"
17:01
Зеленский внес в Раду проект постановления по назначению Умерова министром обороны
16:58
Единственное "достижение" России в войне – уничтожение Бахмута, - экс-директор ЦРУ
16:41
Правительство поддержало разрешение боевым медикам переливать кровь, Минздрав расширяет учебную программу
16:39
В Санкт-Петербурге произошел взрыв в бомбоубежище возле военкомата
16:24
Зеленая комета Нишимура приближается к Солнцу: как увидеть ее с Земли
16:18
Эрдоган после разговора с Путином: Нет никакой обнадеживающей перспективы мира в Украине
16:16
Обновлено
На оккупированной Луганщине подорвали главу "таможни ЛНР": РФ заявила о задержании подозреваемой
16:11
Apple может выпустить в 2024 году более дешевую серию MacBook
16:01
Немецкая компания SAP отключит РЖД от своего программного обеспечения
15:51
"Финал один": Гуменюк прокомментировала уничтожение российского катера "Тунец" в Черном море
15:43
ВСУ готовятся отражать наступление РФ на линии Купянск-Лиман, - Маляр
15:40
Минэкономики
Бизнес восстанавливается: количество ФОПов в Украине превысило довоенные показатели
15:32
Лучшие работодатели для ветеранов: опубликован рейтинг
15:08
Обновлено
Исчезновение Каховского водохранилища: в Минобороны заявили о негативном влиянии на экосистему Херсонщины
15:05
Эксклюзив
В ВСУ рассказали, что на Бахмутском направлении враг ежедневно теряет позиции
15:03
Бен Уоллес высмеял Путина за то, что он выпрашивал у КНДР устаревшее оружие
15:02
Обновлено
ВРУ поддержала увольнение главы АМКУ Песчанской
15:00
Из-за войны в Украине в Германии решили нарастить производство систем ПВО IRIS-T
14:50
Россияне ударили по Иванивке на Херсонщине: ранены две женщины
14:40
Зеленский и Сырский посетили бригады, воюющие на Бахмутском направлении
14:40
Анонс
Киевский Форум Безопасности проведет событие с участием экс-главы ЦРУ
14:39
Tesla
Tesla подала в суд на китайскую фирму из-за нарушения технологической тайны
14:37
Парламент уволил главу Фонда госимущества Рустема Умерова
14:34
СБУ сообщила о подозрении российскому олигарху Михаилу Фридману
14:29
В Токмаке оккупанты ограбили кузнечно-штамповочный завод
14:14
Оценка пригодности к войску: в Медсилах ВСУ объяснили, кого касаются изменения в перечне болезней
14:12
Суровикина освободили из-под стражи, однако у него больше нет военных перспектив, — NYT
14:00
Украинским нардепам, за некоторыми исключениями, запретили ездить в Польшу, – Onet
13:58
Обновлено
Рада уволила министра обороны Резникова
13:47
Экс-главе Верховного Суда Князеву уменьшили размер залога
13:43
Пытался распилить забор: белорусский военный пересек границу Польши
13:26
Укрзализныця назначила дополнительные поезда из Киева в Харьков
13:20
Вадим Рабинович
Экс-нардепа от ОПЗЖ Рабиновича объявили в розыск
13:20
В Украину из Германии прибыла партия боеприпасов для зенитных самоходных установок Gepard
13:10
Подрыв Каховской ГЭС: в Минобороны заявили, что количество погибших может быть значительно больше
13:00
Уничтожили 13 врагов и двоих взяли в плен: в "Азове" поделились деталями штурма на одном из направлений фронта
12:57
Корректировщица российские обстрелы Харькова сядет в тюрьму на 11 лет
12:57
Перевозка квадроциклами, бегство по лесу, фейковые студенческие билеты: СБУ разоблачила еще пять схем уклонения от мобилизации
12:51
Обновлено
ООН
Комиссия ООН заявила о нехватке доказательств по геноциду со стороны РФ. В Украине отреагировали
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV