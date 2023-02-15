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Крем-брюле. Рецепт приготовления
Крем-брюле – один из известнейших французских десертов. Заварной крем, карамельная корочка, ммм… Вкусность для сладкоежек! Готовят и подают знаменитый десерт в фаянсовых или керамических креманках
Ингредиенты (ориентировочно на 4 порции):
- 70 г коричневого сахара
- 4 яичных желтка
- ваниль в стручках – 1 шт.
- 500 мл сливок (33%-35%)
Рецепт приготовления:
Что нам понадобится?
- Кастрюля-соусница (на 1 л)
- Миксер
- Сито
- Глубокий противень для всех креманок
- Жаропрочные формы-креманки (емкость по 150 мл)
- Фломбер (газовый кулинарный паяльник)
Начинаем готовить крем-брюле:
- Разогреваем духовой шкаф (до 170 °C)
- Сливки и ваниль кладем в соусницу
- Разогреваем их, не доводя до кипения
- Отделяем желтки от белков
- Выкладываем желтки в чашу миксера
- Соединяем в миксере желтки с сахаром (не слишком усердно)
- Прогретые сливки частично добавляем в чашу миксера и легонько взбиваем.
- Вливаем остальные сливки
- Смешиваем
- Процеживаем через сито
- Кипятим воду в чайнике
- Разливаем крем в креманки и ставим их на противень
- Ложкой разглаживаем поверхность крема от пузырьков
- В противень наливаем кипяток (до половины высоты креманок)
- Кладем противень в прогретую духовку
- Запекаем крем-брюле до 40 мин.
- Готовый крем обладает способностью колебаться как желе (проверяем)
- Снимаем наши креманки с противня и кладем их в холодильник (не менее 4 часов)
- Вынимаем креманки из холодильника
- Посыпаем десерт коричневым сахаром.
- Фломбируем
- Крем-брюле желательно украсить ягодами и листочками мяты.
Приятного аппетита!
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