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Кредитный рейтинг Украины опустился до "ограниченного дефолта", - Fitch и S&P

13 августа, 2022 суббота
05:57
Экономика

Рейтинговые агентства Fitch и S&P в пятницу ухудшили кредитные рейтинги Украины в связи с отсрочкой платежей по государственному долгу на два года

Об этом говорится в заявлениях агентств.

В Fitch заявили , что рассматривают завершение операции по управлению государственными долговыми обязательствами как обмен проблемного долга и поэтому снижают рейтинг Украины в 'RD' (restricted default), а всех выпусков облигаций – в 'D'. Раньше они находились на преддефолтном уровне 'C'.

По шкале S&P рейтинг Украины теперь находится на уровне 'SD' (selective default), а евробондов – на уровне 'D'.

Когда реструктуризация коммерческого долга в иностранной валюте вступит в силу, агентства смогут считать, что Украина вышла из дефолта, а ее рейтинг будет повышен с SD.

  • 10 августа Министерство финансов объявило , что сроки погашения всех 13-ти серий суверенных еврооблигаций будут продлены на два года. Купонные платежи, которые выпадают на следующие два года, также отсрочиваются на этот период. Благодаря этому за два последующих года Украина сможет сэкономить около $6 млрд. Однако с точки зрения рейтинговых агентств это означает дефолт.

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Украина
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