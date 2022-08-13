Кредитный рейтинг Украины опустился до "ограниченного дефолта", - Fitch и S&P
Рейтинговые агентства Fitch и S&P в пятницу ухудшили кредитные рейтинги Украины в связи с отсрочкой платежей по государственному долгу на два года
Об этом говорится в заявлениях агентств.
В Fitch заявили , что рассматривают завершение операции по управлению государственными долговыми обязательствами как обмен проблемного долга и поэтому снижают рейтинг Украины в 'RD' (restricted default), а всех выпусков облигаций – в 'D'. Раньше они находились на преддефолтном уровне 'C'.
По шкале S&P рейтинг Украины теперь находится на уровне 'SD' (selective default), а евробондов – на уровне 'D'.
Когда реструктуризация коммерческого долга в иностранной валюте вступит в силу, агентства смогут считать, что Украина вышла из дефолта, а ее рейтинг будет повышен с SD.
- 10 августа Министерство финансов объявило , что сроки погашения всех 13-ти серий суверенных еврооблигаций будут продлены на два года. Купонные платежи, которые выпадают на следующие два года, также отсрочиваются на этот период. Благодаря этому за два последующих года Украина сможет сэкономить около $6 млрд. Однако с точки зрения рейтинговых агентств это означает дефолт.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.88
Покупка 38.88Продажа 39.78
-
EUR
Покупка 39.64Продажа 40.81
- Актуальное
- Важное