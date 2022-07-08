Жордж Валеро, Альберто Нарделли, Bloomberg.com .

Исполнительный орган Европейского Союза блокирует ссуду в 1,5 миллиарда евро (1,5 миллиарда долларов) для Украины, поскольку, по словам чиновников, осторожность превышает насущные потребности страны.

Такая ситуация – это тупиковая "Ловушка-22" для Украины. Чтобы удержать свою экономику на плаву, страна, истощенная российским вторжением, усиленно просит о помощи и обещанный кредит заблокирован бюджетным отделом Европейской комиссии из-за опасений относительно его финансовой надежности, заявили официальные лица, отказавшиеся назвать свои имена.

Европейский инвестиционный банк, кредитное подразделение ЕС, предложил ссуду Киеву, чтобы поддержать разрушенную войной страну, которая испытывает растущие расходы на войну и падение доходов. Еврокомиссия гарантирует кредиты ЕИБ для операций вне ЕС, причем резервы обычно составляют 9% от общего объема финансирования.

По словам чиновников, сейчас Еврокомиссия хочет обезопасить 70% от общей суммы, как и в случае предыдущего предложения на 1 миллиард евро для Украины. Они утверждают, что Еврокомиссия выдвигает такое требование в случае, если страна не сможет вернуть средства.

Представитель Еврокомиссии сообщил, что ЕС должен убедиться, удастся ли возместить ущерб в случае дефолта Украины. В Еврокомиссии ищут альтернативные решения, в частности, полагаются на то, что страны-члены ЕС или ЕИБ возьмут на себя часть дополнительных, связанных с займами рисков, добавил чиновник.

В ЕС пытались согласовать краткосрочное финансирование Украины для выплат зарплат и других текущих расходов. Сумма экстренного финансирования от ЕС уже была временно снижена до 1 миллиарда евро на прошлой неделе. Но предоставление и этой помощи приостановлено из-за блокирования Германией еще большего пакета помощи в размере почти 9 миллиардов евро.

По сообщениям, многие союзники блока в частном порядке критиковали ЕС на конференции доноров в Лугано в начале этой недели за невыполнение обязательств почти на 9 миллиардов евро и призвали закрыть этот вопрос как можно скорее.

В Министерстве финансов в Киеве заканчиваются возможности финансирования, поскольку война затягивается, поэтому страна все больше зависит от внешней помощи. Украинские чиновники изучают возможности реструктуризации долга как способа облегчить его бремя, оставаясь в хороших отношениях с международными инвесторами.

Еврокомиссия уже несколько недель стремится заручиться поддержкой других стран с целью выделения еще большего пакета помощи для Украины, правительству которой сложно держать финансовую ситуацию под контролем, поскольку российское вторжение разрушает инфраструктуру и экономику страны.

— При содействии Кьяры Альбанезе и Владимира Вербьяного