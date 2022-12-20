Кредит от Польши на обустройство общей с Украиной границы увеличат до €160 млн
Кабинет Министров утвердил постановление, которое позволит увеличить помощь от Польши на обустройство общей границы до 160 млн евро
Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.
"Сегодня, 20 декабря, Кабинет Министров Украины принял постановление, разработанное Минфином, об утверждении Протокола, которым вносятся изменения в Договор между Правительством Украины и Правительством Республики Польша о предоставлении кредита на условиях связанной помощи от 09.09.2015", - говорится в сообщении .
В частности, изменения в Договор касаются: увеличения суммы кредита со 100 млн евро до 160 млн евро, продления конечной даты заключения контрактов с 31 декабря 2022 года до 31 декабря 2024 года, отмены положения о требовании получения не менее 60% расходов польского происхождения для закупки сканеров .
А также предоставление возможности внесения изменений в контракты, заключенные в 2017-2018 годах, по увеличению их цены, в том числе более чем на 50% от первоначальной стоимости контракта.
Также сообщается, что средства кредита в размере 160 млн евро для реализации инвестиционных проектов будут распределены следующим образом:
Укравтодору – 94,1 млн евро (развитие дорожной инфраструктуры на подходах к пяти пунктам пропуска на украинско-польской государственной границе);
Гостаможслужбе - 58,9 млн евро (обустройство пунктов пропуска "Шегини", "Краковец", "Рава-Руска", закупка мобильных сканирующих систем на пунктах пропуска "Ягодин", "Шегини", "Краковец", "Рава-Руска") .
Также 7 млн евро выделено Администрации Госпогранслужбы (закупка беспилотных авиационных систем и средств мониторинга государственной границы).
- 10 декабря стало известно, что Польша планирует разместить танки у границы с Калининградом.
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