Кредит на $500 млн и летальное оружие: Канада предоставит Украине дополнительную военную помощь на фоне угрозы от РФ
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что на фоне эскалации российской агрессии его страна предоставит Украине кредит, летальное вооружение и боеприпасы
Об этом пишет The Star .
Канада предоставит Украине $500 млн кредита, а также летальное вооружение и боеприпасы на сумму $7,8 млн.
По словам Джастина Трюдо, эта помощь станет дополнением к кредиту на 120 млн и нелетальному вооружению, которое Канада уже поставила Украине.
Он добавил, что говорил с президентом Украины Владимиром Зеленским в подтверждение военной поддержки на фоне российской угрозы. Также канадский премьер-министр общался другими европейскими лидерами, поскольку беспокойство по поводу войны в регионе растет.
Джастин Трюдо отметил, что целью военной поддержки Украины является сдерживание агрессии РФ.
"Ситуация быстро обостряется, и мы демонстрируем нашу решительность", – пояснил он.
- Напомним, 27 января премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о выделении дополнительных $39,5 млн на предоставление гуманитарной помощи Украине и продолжение миссии UNIFIER по передаче опыта украинским военным и Нацгвардии.
- В феврале Канада отправила в Украину груз с нелетальным вооружением и инструкторов, которые будут обучать украинских военных.
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