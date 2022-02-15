Кредит на $500 млн и летальное оружие: Канада предоставит Украине дополнительную военную помощь на фоне угрозы от РФ

Об этом пишет The Star .



Канада предоставит Украине $500 млн кредита, а также летальное вооружение и боеприпасы на сумму $7,8 млн.



По словам Джастина Трюдо, эта помощь станет дополнением к кредиту на 120 млн и нелетальному вооружению, которое Канада уже поставила Украине.



Он добавил, что говорил с президентом Украины Владимиром Зеленским в подтверждение военной поддержки на фоне российской угрозы. Также канадский премьер-министр общался другими европейскими лидерами, поскольку беспокойство по поводу войны в регионе растет.



Джастин Трюдо отметил, что целью военной поддержки Украины является сдерживание агрессии РФ.



"Ситуация быстро обостряется, и мы демонстрируем нашу решительность", – пояснил он.

Напомним, 27 января премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о выделении дополнительных $39,5 млн на предоставление гуманитарной помощи Украине и продолжение миссии UNIFIER по передаче опыта украинским военным и Нацгвардии.

В феврале Канада отправила в Украину груз с нелетальным вооружением и инструкторов, которые будут обучать украинских военных.

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