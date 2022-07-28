Креативный директор Balenciaga стал послом UNITED24

Об этом сообщает министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

В поддержку Украины бренд выпустил специальный свитшот с гербом, тризубом и QR-кодом, по которому можно перейти на сайт, приобрести свитшот и задонатить на нужды Украины.

Вся прибыль от продажи одежды будет переведена на направление "Восстановление Украины" для помощи временно перемещенным лицам.

Ранее группа Imagine Dragons также стала послом UNITED24.

Обладатели Grammy присоединятся к Андрею Шевченко, Элине Светолиной и Лиеву Шрайберу и будут популяризировать направление "Медицинская помощь"

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