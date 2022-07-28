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Креативный директор Balenciaga стал послом UNITED24

28 июля, 2022 четверг
18:44
Мир

28 июля креативный директор бренда Balenciaga Демна Гвасалия стал первым послом направления "Восстановление Украины"

Об этом сообщает министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

В поддержку Украины бренд выпустил специальный свитшот с гербом, тризубом и QR-кодом, по которому можно перейти на сайт, приобрести свитшот и задонатить на нужды Украины.

Вся прибыль от продажи одежды будет переведена на направление "Восстановление Украины" для помощи временно перемещенным лицам.

  • Ранее группа Imagine Dragons также стала послом UNITED24.
  • Обладатели Grammy присоединятся к Андрею Шевченко, Элине Светолиной и Лиеву Шрайберу и будут популяризировать направление "Медицинская помощь"

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