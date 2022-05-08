КрАЗ на ракетном топливе: главные колеса украинской армии

Официально КрАЗ с громоздким индексом 6322 – основной грузовик украинской армии. И он не случайно попал в число боевых единиц ВСУ. Полноприводный шестиколесный вездеход четвертого поколения создавался под пристальным вниманием военных, диктовавших все основные характеристики машины.

Армейский грузовик четвертого кременчугского семейства КрАЗ-6322 удовлетворяет требованиям военных по грузоподъемности, проходимости, скорости. И легко адаптируется к особым потребностям.

ТС от генералов

Среди требований генералов были определенные условия по проходимости, глубина преодоленного брода на уровне 1,2 – 1,5 м, температурный диапазон от – 50 до + 50 о С , возможность преодолевать горные перевалы до 4650 м и многое другое. Например, контрольный расход топлива должен был вкладываться в 31,7 л/100 км, а максимальная скорость – до 85 км/ч.

Благодаря своей неприхотливости КрАЗ-6322 принимают на службу в разные армии мира и в автопарки международных организаций.

Тем же техническим заданием определялись три модификации машины 6х6: стандартная бортовая (-6322), с продленной монтажной длиной рамы (-63221) и седельный тягач (-6446).

Важным требованием военных, которое заставило конструкторов принять особые меры, была возможность машины работать на различных видах горючего. Под капотом КрАЗа установили многотопливный двигатель ЯМЗ-238Л, который без проблем переваривает дизтопливо, керосин, авиационный керосин, низкооктановый бензин и даже некоторые виды ракетного топлива. Собственно, двигатель модели 6322 и ее вариаций может быть разным – и Deutz, Cummins, и Ford, и Weichai, в зависимости от заказчика. Автомобили последних лет выпуска, несущие службу в вооруженных силах Украины, обычно имеют китайский дизель Weichai Power.

РСЗО "Бастион-01"

Это первая версия украинской реактивной системы залпового огня. Фактически тот же БМ-21 "Град", но установленный вместо советских "Уралов" на шасси современного отечественного автомобиля КрАЗ-6322 – со всеми положительными последствиями. Существует также другая модификация РСЗО – Бастион-02, построенный на базе продленного шасси КрАЗ-63221.

Реактивная система залпового огня Бастион-01 – одно из первых применений новых моделей КрАЗ в украинской армии.

Преимущество РСЗО "Бастион-02" – в комплекте ракет для еще одного залпа, который ездит на этой же машине. Причем благодаря автоматизированной системе перезаряжания установить в направляющий новый комплект боеприпасов можно всего за 2 минуты (а не за 7, как это было у обычного "Града").

РК-360МЦ "Нептун"

Одна из версий ракетного комплекса береговой обороны Нептун базируется на шасси КрАЗов. Один "Нептун" может стоять сразу на нескольких разновидностях КрАЗов: пусковая установка – на машине 8х8 КрАЗ-7634НЕ, командный пункт, машина подзарядки и транспортная машина – на трех 6х6 КрАЗ-6622 с бронированными кабинами.

Первая серия берегового комплекса Нептун базируется на шасси КрАЗов двух моделей.

САУ 2С22 "Богдана"

Очень интересная самоходная гаубица, выдержанная в актуальном на сегодняшний день духе: стандартная автомобильная платформа, доступная и недорогая, плюс современная пушка. КрАЗовское шасси сделало эту самоходку быстрой на дороге – 85 км/ч. И автомобиль, и гаубица изготовлены в Украине, но калибр ствола 155 мм, то есть к орудию подходят боеприпасы "натовского" стандарта – в том числе и современные управляемые. Для "Богданы" использовано шасси КрАЗ-63221 – с продленной монтажной длиной рамы (+ 2,1 м).

Перспективная украинская САУ "Богдана" стала реальностью благодаря наличию в Украине такого шасси как КрАЗ-63221.

КрАЗ "Форпост"

Один из бессчетных вариантов бронеавтомобилей на базе КрАЗ-6322. Для Украины это все еще малораспространенный вид армейского транспорта, так называемый PPV (protected patrol vehicle) – защищенный патрульный автомобиль. Фактически это грузовик с бронированной кабиной и бронированным пассажирским кунгом, к тому же – стойкий к подрывам на минах.

Отличия "Форпоста" от других аналогов - в наличии люков и большого количества бойниц для ведения огня из стрелкового оружия, а также - в возможности демонтировать бронекапсулу из машины и использовать ее на другом транспорте или на грунте в качестве блокпоста.

Продолжение следует

Еще до начала войны завод провел модернизацию своего наиболее востребованного в армии продукта – шасси КрАЗ-63221. Среди других новаций машина получила дизель Cummins и несколько важных систем украинского производства. Обновленная модель – показательный момент, ведь она подтверждает большой ресурс модернизаций этой безусловно удачной машины, которой ждет еще долгая конвейерная жизнь.



Источник: 24.ua