"Крайне важно для ликвидации монополий в двустороннем авиасообщении": Омелян назвал возможные сроки вступления в силу соглашения об открытом небе

Об этом Омелян сказал в программе "Вердикт" с Сергеем Руденко на Еспресо.TV.



"Институционально это очень большой шаг вперед и я искренне поздравляю всех украинцев и украинские власти с подписанием этого исторического документа в сфере авиации. Это соглашение было готово давно, оно было парафировано еще в ноября 2013 года во время Вильнюсского саммита, когда Янукович отказался подписывать Соглашение об асоиации с ЕС и решил развернуть Украину на Восток. В итоге Украина развернула на восток Януковича. Но прошло долгих 7 лет, чтобы это соглашение было подписано. Обстоятельства были объективные, которые препятствовали подписанию, - это спор внутри ЕС между Испанией и Большой Британией через Гибралтар. Заблокировано было не только соглашение с Украиной из-за этого, но соглашенио со многими другими государствами, в том числе с Катаром. Наконец после выхода Британии (с ЕС - ред.) двери к подписанию открылись и сегодня это произошло ", - сказал Омелян.



Политик отметил, что, несмотря на появление в Украине авиакомпаний-лоукостеров, в авиасообщении действовали определенные ограничения, которые мешали сделать перевозки дешевле.



"Оно (соглашение - ред.) действительно крайне важно для того, чтобы ликвидировать монополии на многих двусторонних авиационных соединениях. Ибо несмотря на то, что в 2018 году мы полностью поменяли картинку неба и привели лоукосты, которые удешевили авиаперевозки, на многих маршрутах этого не удавалось сделать, ибо четкие двусторонние соглашения, которые регламентировали количество авиакомпаний, которые имеют право летать, маршруты, города и периодичность в неделю. Это, например, Чехия, Франция, Италия, много других государств ", - сказал Омелян.



По словам экс-министра, соглашение вступит в силу в конце текущего или в начале следующего года.



"С подписанием этого соглашения в дальнейшем должен произойти обмен нотами относительно самого подписания и соглашение вступит в силу с первого дня следующего месяца после обмена нотами, то есть, можно ожидать 1 ноября, или, более вероятно, 1 декабря или 1 января мы будем иметь документ, который снимает ограничения на двусторонние полеты ", - сказал Омелян.



По прогнозу Омеляна, в дальнейшем европейские авиакомпании увеличат количество полетов в Украину, однако экс-министр отметил, что в стране пока не хватает аэродромов.



"Далее можно ожидать, что с летней навигацией, то есть это уже следующий год, многие авиакомпании спланируют больше поездок в Украину. В частности, компания Ryanair, самый любимый и дешевый лоукост Европы, пообещала об открытии 12 новых аэропортов в Украине, где будут присутствовать их самолеты. Но здесь сейчас очень много важных нюансов. Зеленский пообещал 16 новых аэропортов до 2024 года. Не готов ни один. И на самом деле мы оперируем тем же количеством аэропортов, которое было при нас, плюс они ввели в эксплуатацию криво-косо аэропорт Одессы, где мы построили летную полосу еще в 2019 году, но два года ее вводили в эксплуатацию ", - сказал Омелян.



Кроме того, политик отметил, что соглашение содержит дискриминационную норму, которая будет вредить украинским перевозчикам.



"Вторая история - поддержка украинских авиакомпаний. Потому что они, к сожалению, имеют доступ к значительно более дорогому финансовому ресурсу для лизинга самолетов, для своей работы, чем европейские авиакомпании - это перекашивает конкуренцию. Второе - это вопрос доступа на внутренние рынки, что предусматривает в дальнейшем это соглашение. К сожалению, в соглашении зафиксирована возможность для европейских компаний свободно летать между городами Украины, но если украинские авиакомпании захотят пойти на, условно, рейс Киев-Берлин или Варшава-Берлин, они этого сделать не смогут - они тогда будут выполнять рейс Киев-Варшава-Берлин. То есть, обязательно один из аэропортов по маршруту должен быть в Украине. Эту дискриминационную вещь, которая была заложена еще в 2013 году, после подписания и ратификации надо срочно исправлять, чтобы конкуренция была равной", - пояснил Омелян.



По словам политика, сейчас Украина должна имплементировать директивы ЕС и начать строить аэродромы и поддерживать отечественных перевозчиков.



"Но сейчас правительство должно сосредоточить свои усилия на имплементации 24 директив Евросоюза в национальное правовое поле Украины. Второе - срочная достройка аэропортов, которые необходимы, а по транспортной стратегии, до 2030 мы предполагали, что в Украине должны быть постоянно функционирующие 50 аэродромов. И третье - это помощь и развитие отечественных авиакомпаний. Не заниматься ерундой по созданию госавиакомпании, а наоборот, помочь существующим авиакомпаниям, которые уже созданы, обеспечить их дешевым финансовым ресурсом и дать им возможность развиваться за счет отмены НДС на внутренних авиаперевозках, за счет отмены акцизов и многих других моментов ", - подытожил Омелян.

Напомним, 12 октября Украина и Евросоюз подписали соглашение о едином авиационном пространстве .