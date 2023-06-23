Украине крайне необходимо стремительное наращивание запасов дронов-камикадзе, - общественный деятель Тука
Георгий Тука, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (2016-2019), общественный деятель отметил, что на севере Луганщины украинские защитники нуждаются в увеличении количества дронов-камикадзе
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.
"Темпы удачных действий ВСУ наращиваются, но вместе с тем не надо закрывать глаза на то, что существует большое количество проблем, которые нужно решать как высшему руководству государства, так и нашим союзникам. Например, я вчера ночью получил просьбу от одного известного подразделения, которое работает на стыке Донетчины и Луганщины, о помощи приобрести дроны-камикадзе.Мы все многократно видели захватывающие видео атаки дронами-камикадзе вражеских окопов, блиндажей, бронированной и автомобильной техники, орудий, минометных расчетов. Но оказывается, что крайне, подчеркиваю, крайне необходимо стремительное наращивание запасов дронов-камикадзе. Кстати, такие дроны достаточно недороги, примерно $400-500, а коэффициент полезного действия, по моему мнению, недооценен, по крайней мере, на уровне Минобороны", - сказал общественный деятель.
Георгий Тука отметил, что сейчас не секрет, что на севере Луганщины противник пытается действовать более активно, поэтому именно на этом направлении наши ребята нуждаются в увеличении количества этих эффективных средств впечатления.
- 20 июня начальник Северодонецкой районной военной администрации Роман Власенко отметил, что на Луганщине враг возобновил наземные штурмы , похожие на действия в Бахмуте.
- 21 июня представитель Генштаба ВСУ Андрей Ковалев сообщил, что ВСУ имеют частичный успех в Луганской области.
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