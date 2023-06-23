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Украине крайне необходимо стремительное наращивание запасов дронов-камикадзе, - общественный деятель Тука

23 июня, 2023 пятница
11:23
Война с Россией

Георгий Тука, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (2016-2019), общественный деятель отметил, что на севере Луганщины украинские защитники нуждаются в увеличении количества дронов-камикадзе

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"Темпы удачных действий ВСУ наращиваются, но вместе с тем не надо закрывать глаза на то, что существует большое количество проблем, которые нужно решать как высшему руководству государства, так и нашим союзникам. Например, я вчера ночью получил просьбу от одного известного подразделения, которое работает на стыке Донетчины и Луганщины, о помощи приобрести дроны-камикадзе.Мы все многократно видели захватывающие видео атаки дронами-камикадзе вражеских окопов, блиндажей, бронированной и автомобильной техники, орудий, минометных расчетов. Но оказывается, что крайне, подчеркиваю, крайне необходимо стремительное наращивание запасов дронов-камикадзе. Кстати, такие дроны достаточно недороги, примерно $400-500, а коэффициент полезного действия, по моему мнению, недооценен, по крайней мере, на уровне Минобороны", - сказал общественный деятель.

Георгий Тука отметил, что сейчас не секрет, что на севере Луганщины противник пытается действовать более активно, поэтому именно на этом направлении наши ребята нуждаются в увеличении количества этих эффективных средств впечатления.

Украина
Россия
оружие
военные силы Украины
Донетчина
помощь Украине
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