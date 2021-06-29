Кравчуку сделали операцию на сердце, - Арестович
Первый президент Украины, председатель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук перенес операцию на сердце
Об этом в комментарии LIGA.net заявил пресс-секретарь переговорной группы Алексей Арестович.
Арестович отметил, что Кравчук перенес операцию на сердце.
"Да. Он просил не комментировать ничего, кроме самого факта", - подчеркнул он.
Сейчас о состоянии Кравчука ничего неизвестно.
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