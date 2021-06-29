Кравчуку сделали операцию на сердце, - Арестович

Об этом в комментарии LIGA.net заявил пресс-секретарь переговорной группы Алексей Арестович.

Арестович отметил, что Кравчук перенес операцию на сердце.

"Да. Он просил не комментировать ничего, кроме самого факта", - подчеркнул он.

Сейчас о состоянии Кравчука ничего неизвестно.