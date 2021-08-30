Кравчука не будет в ТКГ до ноября-декабря, - Арестович
Спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил, что глава украинской делегации Леонид Кравчук, скорее всего, не будет участвовать в работе ТКГ до ноября-декабря
Об этом сообщает Интерфакс-Украина .
"Насколько мне известно, Леонид Макарович находится сейчас в сложном периоде реабилитации. Операция в 87 лет - это всегда очень непросто. Пока будет вести (ТКГ, - ИФ) Резников. Возможно, это будет до ноября-декабря", - сообщил Арестович.
Напомним, что в конце июня текущего года Кравчук перенес операцию на сердце. Сейчас главу украинской делегации замещает вице-премьер по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.
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