Кравчук заявил о попытке покушения на него в 1994 году

Об этом он заявил в интервью LB.ua

"На меня было совершено покушение. Это было во время подготовки ко второму туру президентских выборов. Тогда в Харькове на меня напал убийца с ножом. Спас мне жизнь охранник", - сказал президент.



Он добавил, что РФ вела против него кампанию.



"Уже после завершения моей каденции, Кучма узнал о том, что Россия ведет против меня серьезную работу, мне поступают угрозы, он выделил мне дополнительную охрану. Русские планировали снять меня с поезда доставить в Москву, чтобы я снял свою подпись с Беловежских соглашений, денонсировал их ", - заявил первый президент.

Кравчук сказал, что не знает, кто заказал покушение

"Об этом знала СБУ и знал Кучма. Он сказал: "Леонид Макарович, есть информация о том, что нужно усилить вашу охрану ". Вот и все, что мне было известно", - рассказал он.