Кравчук заявил о попытке покушения на него в 1994 году
Первый президент Леонид Кравчук рассказал, что в 1994 году во время подготовки ко второму туру президентских выборов в отношении него покушались на убийство
Об этом он заявил в интервью LB.ua
"На меня было совершено покушение. Это было во время подготовки ко второму туру президентских выборов. Тогда в Харькове на меня напал убийца с ножом. Спас мне жизнь охранник", - сказал президент.
Он добавил, что РФ вела против него кампанию.
"Уже после завершения моей каденции, Кучма узнал о том, что Россия ведет против меня серьезную работу, мне поступают угрозы, он выделил мне дополнительную охрану. Русские планировали снять меня с поезда доставить в Москву, чтобы я снял свою подпись с Беловежских соглашений, денонсировал их ", - заявил первый президент.
Кравчук сказал, что не знает, кто заказал покушение
"Об этом знала СБУ и знал Кучма. Он сказал: "Леонид Макарович, есть информация о том, что нужно усилить вашу охрану ". Вот и все, что мне было известно", - рассказал он.
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