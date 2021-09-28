Кравчук: "Слуги" самостоятельно будут платить за поездку в Трускавец

Об этом заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук рассказала в комментарии Укринформу .

"Каждый депутат оплачивает самостоятельно за свою логистику. Кто-то на машине добирается, кто-то поездом. У нас есть бронь на ночной поезд "Киев - Трускавец", но каждый сам платит за свой билет ... Также каждый платит за свое проживание самостоятельно, конечно, так, как это и требует антикоррупционное законодательство, потому что партия не может платить за народных депутатов", - отметила нардеп.

Она отметила, что зарплата нардепа позволяет заплатить "за две ночи в отеле и проезд".

22 сентября первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко сообщил, что в начале октября состоится "большое заседание монобольшинства с приглашенными коллегами". "В первую очередь, конечно, это наш политический лидер Владимир Зеленский и его команда. То есть, будут и представители Офиса президента, ответственные за конкретные направления. Это, конечно, правительство - в полном составе будем приглашать", - сказал он.

Главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову еще не поступало приглашение на выездное заседание фракции "Слуга народа" в Трускавце. Кравчук добавила, что депутаты будут жить в разных гостиницах, ведь большое количество участников заседания фракции не позволяет разместить всех в одном месте.

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