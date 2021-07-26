Кравчук остается в реанимации после операции на сердце
Первый президент Украины Леонид Кравчук, который возглавляет украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе, почти месяц находится в реанимации после операции на сердце
Об этом сообщила пресс-секретарь Кравчука Оксана Сибирцева, информирует hromadske.
Она подтвердила, что состояние здоровья первого президента не улучшилось после операции. "Очень медленная динамика улучшения", - отметила она.
О проблемах со здоровьем Кравчука cтало известно в конце июня. Тогда он не пришел на торжественное заседание Верховной Рады по случаю двадцать пятой годовщины Конституции из-за "плохого состояние здоровья".
Позже представитель украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович уточнил, что Кравчук перенес операцию на сердце. Тогда Арестович отказался больше говорить о состоянии здоровья Кравчука, поскольку он сам запретил обсуждать эту тему.
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