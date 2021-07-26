Кравчук остается в реанимации после операции на сердце

Об этом сообщила пресс-секретарь Кравчука Оксана Сибирцева, информирует hromadske.

Она подтвердила, что состояние здоровья первого президента не улучшилось после операции. "Очень медленная динамика улучшения", - отметила она.

О проблемах со здоровьем Кравчука cтало известно в конце июня. Тогда он не пришел на торжественное заседание Верховной Рады по случаю двадцать пятой годовщины Конституции из-за "плохого состояние здоровья".

Позже представитель украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович уточнил, что Кравчук перенес операцию на сердце. Тогда Арестович отказался больше говорить о состоянии здоровья Кравчука, поскольку он сам запретил обсуждать эту тему.