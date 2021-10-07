Кравчук: Нового спикера Рады могут назначить 7 октября
Фракция "Слуга народа" выступает за назначение нового спикера ВР 7 октября
Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.
По ее словам, главным кандидатом на пост нового спикера парламента является Руслан Стефанчук, который сегодня занимает должность вице-спикера.
В свою очередь, Александр Корниенко может занять должность вице-спикера Рады после назначения Стефанчук.
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"Да, для нас это основные кандидаты. Ну может еще кто-то выдвинет свои кандидатуры", - рассказала Кравчук.
На вопрос о том, сегодня будет голосование за их назначение, она отметила: "Да, мы бы хотели сегодня".
- Как известно, Верховная Рада назначила рассмотрение вопроса отставки Дмитрия Разумкова с должности головы ВР на 7 октября.
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