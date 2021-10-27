Кравчук: На заседании фракции 1 ноября "слуги народа" рассмотрят кадровые изменения в правительстве
Фракция "Слуга народа" на заседании политсилы 1 ноября рассмотрит вопросы кадровых изменений в Кабинете министров
Об этом сообщила заместитель председателя фракции "Слуга народа", народный депутат Евгения Кравчук, передает Укринформ.
"Мы планируем в понедельник вечером (1 ноября, – ред.) заседание фракции, где обсудим кадровые вопросы (в Кабмине, – ред.) и повестку дня на неделю", - сообщила она.
Кроме того, она заявила, что 28 октября состоится заседание малой фракции, то есть руководства и глав комитетов, на котором будут предварительно рассматриваться возможные кадровые изменения в Кабмине.
Кравчук отметила, что будут обсуждаться ротации в пяти министерствах, но она отказалась их называть.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.31
Покупка 26.31Продажа 26.54
-
EUR
Покупка 30.41Продажа 30.8
- Актуальное
- Важное