Кравчук: На заседании фракции 1 ноября "слуги народа" рассмотрят кадровые изменения в правительстве

Об этом сообщила заместитель председателя фракции "Слуга народа", народный депутат Евгения Кравчук, передает Укринформ.

"Мы планируем в понедельник вечером (1 ноября, – ред.) заседание фракции, где обсудим кадровые вопросы (в Кабмине, – ред.) и повестку дня на неделю", - сообщила она.

Кроме того, она заявила, что 28 октября состоится заседание малой фракции, то есть руководства и глав комитетов, на котором будут предварительно рассматриваться возможные кадровые изменения в Кабмине.

Кравчук отметила, что будут обсуждаться ротации в пяти министерствах, но она отказалась их называть.

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