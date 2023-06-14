Кратковременные дожди, местами с грозами, но теплой погодой: прогноз на 15 июня от Наталки Диденко
В Украине середина июня ознаменуется черешнями, клубникой, розами, началом эры малосольных огурцов и теплой погодой
Об этом информирует синоптик Наталья Диденко .
15 июня в большинстве областей Украины ожидается в течение дня +23...+28 °C, на западе и северо-востоке, в частности это Сумщина и север Харьковщины, будет немного свежее, +20...+25 °C.
Кратковременные дожди, иногда с грозами, пройдут практически повсюду. Разве что в Одесской, Николаевской и Луганской областях завтра без существенных осадков.
В Киеве в четверг ожидается теплая погода, +24...+26 °C. Днем в столице местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза.
В дальнейшем в Украине температура воздуха повысится еще на несколько градусов до +25...+30 °C.
- 8 июня стало известно, что ученые предсказывают новые климатические модели на планете уже через 10 лет. Летний морской лед может полностью исчезнуть в Арктике.
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