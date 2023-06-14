Об этом информирует синоптик Наталья Диденко .

15 июня в большинстве областей Украины ожидается в течение дня +23...+28 °C, на западе и северо-востоке, в частности это Сумщина и север Харьковщины, будет немного свежее, +20...+25 °C.

Кратковременные дожди, иногда с грозами, пройдут практически повсюду. Разве что в Одесской, Николаевской и Луганской областях завтра без существенных осадков.

В Киеве в четверг ожидается теплая погода, +24...+26 °C. Днем в столице местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза.

В дальнейшем в Украине температура воздуха повысится еще на несколько градусов до +25...+30 °C.