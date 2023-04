Об этом пишет Анастасия Солоневич .

Режиссер вспомнила, как с 24 февраля 2022 года записывала свои наблюдения и фиксировала пережитый опыт. В ноябре этого года после разговора с польским режиссером Дамианом Коцуром и возникла идея короткометражного фильма "Как это было".

"16 декабря мы позвонили по телефону друг другу и сказали: "Да, снимем этот фильм". А 3 января мы уже были в Киеве. Валерия сыграла и мой, и свой опыт, и опыт многих украинцев, которые выехали из дома и вернулись впервые после начала войны", – написала режиссер.

Ленту "Как это было" (As it was) отобрали для конкурса Каннского кинофестиваля, который пройдет с 16 по 26 мая. Именно тогда мир увидит премьеру фильма, рассказывающего о возвращении домой украинки впервые после начала полномасштабной войны РФ.

Главные роли сыграли Валерия Березовская и Кирилл Земляной.

События проходят зимой 2023 года в столице. Героиня Лера, почти год находившаяся в Берлине, возвращается домой. В Киеве девушка встречает друга Кирилла, с которым, как прежде до войны, проводит день.

Авторами сценария выступили режиссеры Анастасия Солоневич и Дамьян Коцура. Продюсер фильма – Пиотр Стечек.

Также в Каннский кинофестиваль отобрали 11 фильмов из 12 стран: Аргентины, Колумбии, Испании, США, Франции, Венгрии, Индонезии, Исландии, Норвегии, Великобритании, Польши и Украины. Победителя конкурса короткометражек объявят 27 мая.