Краткометражка украинского и польского режиссеров попала на конкурс Каннского кинофестиваля
Ленту "Как это было" (As it was) режиссуры украинки Анастасии Солоневич и поляка Дамьяна Коцура отобрали в главный конкурс короткометражных фильмов Каннского кинофестиваля
Об этом пишет Анастасия Солоневич .
Режиссер вспомнила, как с 24 февраля 2022 года записывала свои наблюдения и фиксировала пережитый опыт. В ноябре этого года после разговора с польским режиссером Дамианом Коцуром и возникла идея короткометражного фильма "Как это было".
"16 декабря мы позвонили по телефону друг другу и сказали: "Да, снимем этот фильм". А 3 января мы уже были в Киеве. Валерия сыграла и мой, и свой опыт, и опыт многих украинцев, которые выехали из дома и вернулись впервые после начала войны", – написала режиссер.
Ленту "Как это было" (As it was) отобрали для конкурса Каннского кинофестиваля, который пройдет с 16 по 26 мая. Именно тогда мир увидит премьеру фильма, рассказывающего о возвращении домой украинки впервые после начала полномасштабной войны РФ.
Главные роли сыграли Валерия Березовская и Кирилл Земляной.
События проходят зимой 2023 года в столице. Героиня Лера, почти год находившаяся в Берлине, возвращается домой. В Киеве девушка встречает друга Кирилла, с которым, как прежде до войны, проводит день.
Авторами сценария выступили режиссеры Анастасия Солоневич и Дамьян Коцура. Продюсер фильма – Пиотр Стечек.
Также в Каннский кинофестиваль отобрали 11 фильмов из 12 стран: Аргентины, Колумбии, Испании, США, Франции, Венгрии, Индонезии, Исландии, Норвегии, Великобритании, Польши и Украины. Победителя конкурса короткометражек объявят 27 мая.
- Анимационный фильм "Мавка. Лесная песня" вышел в широкий национальный прокат 2 марта. Кассовое собрание мультфильма "Мавка. Лесная песня" за первый прокатный уикенд составило 24,9 млн грн, его посмотрели почти 190 тысяч зрителей.
- Также фильм стал лидером просмотров во Франции.
- В Германии с 27 апреля начнется показ украиноязычной версии мультфильма "Мавка. Лесная песня" в кинотеатрах, трансляция анимации пройдет с немецкими субтитрами.
- В мае на больших экранах Америки и Канады выйдет анимационная лента "Мавка. Лесная песня". Будут транслировать мультфильм на украинском языке.
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