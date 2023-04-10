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Аналитика

Кратчайший путь для ВСУ к побережью Азовского моря начинается с Угледара. Колонка Сергея Згурца

Сергей Згурец
10 апреля, 2023 понедельник
21:35
Статьи Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт

После активных боевых действий вблизи Угледара, на этом направлении наблюдается уменьшение интенсивности действий противника, однако россияне продолжают уничтожать город. Это обусловлено тем, что позиции нашей армии у Угледара являются кратчайшим направлением к побережью Азовского моря

Противник продолжает активные боевые действия на четырех направлениях

По сводке Генерального штаба ВСУ украинская армия за сутки сдержала атаки противника на четырех направлениях и отразила более 20 атак российских подразделений. Также в Генштабе отметили четыре самых активных направления: Лиманское, Бахмутское Авдеевское и Марьинское. Что касается пятого направления, Угледарского, то после очень активного периода боевых действий сейчас на этом направлении наблюдается уменьшение интенсивности действий противника. Однако противник все чаще начинает использовать против наших подразделений свободно падающие авиабомбы. Это обусловлено тем, что позиции нашей армии вблизи Угледара являются кратчайшим направлением к побережью Азовского моря.

Россияне увеличили артиллерийские обстрелы Угледара

Командир пулеметного взвода 72-й ОМБР им. Черных запорожцев Назарий Кишак рассказал, что противник действительно снизил динамику наступательных действий на Угледар. Однако атаки на город продолжаются. Если противник ранее производил атаки средними группами, то сейчас россияне ведут разведку боем малыми группами. Таким образом, противник пытается выявить командные пункты, наблюдательные пункты и местонахождение позиций украинской армии. Также, по словам Кишака, динамика артиллерийских обстрелов противника не уменьшается, а наоборот увеличивается. Поскольку россияне не могут противодействовать украинской пехоте, они продолжают тактику выжженной земли, уничтожая города и села.


Боевые действия на Донетчине по состоянию на 10 апреля.

Назарий Кишак также рассказал о специфике работы пулеметного взвода 72-й ОМБР им. Черных запорожцев в Угледаре. По его словам, противник пытается избегать прямых боев с пулеметчиками. Ведь как только начинается штурм украинских позиций, пулеметчики работают перекрестным огнем из американских пулеметов Browning M2, из-за чего противник иногда даже не выдвигается из окопов. Назарий Кишак добавил, что проблем с поставкой боеприпасов и боекомплектов нет. Он подчеркнул, что коммуникация с командованием улучшена, что позволяет быстро реагировать на действия противника.

Он также добавил, что авиация противника очень активизировалась в последнее время в районе Угледара. Систематически вражеская авиация работает по городу Угледар и окрестным населенным пунктам. Такие вылеты противник совершает несколько раз в день.

Дроны – одни из главных инструментов ВСУ в войне против России

Руководитель отдела обучения ООО "КВАДРО.ЮА" Артем Платонов рассказал, что их компания занимается больше импортными образцами дронов, а также предоставляют услуги по обучению, сервису и ремонту дронов. Также у компании есть специалисты, которые моделируют и создают собственные прототипы дронов и сотрудничают с украинскими производителями.

Артем Платонов рассказал, что за последнее время в вопросе поставки дронов из Европы есть положительные сдвиги. В частности, было много дронов, которые остались на границе. Однако сейчас ситуация изменилась. Дроны активно завозят в Украину. По его словам, есть также ряд положительных сдвигов в поставках и налогообложении таких дронов. Он отметил, что изменения в поставках и налогообложении касаются и компонентов для дронов, что является важной новостью.

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Проект "Армия дронов" для Сил обороны Украины.

Артем Платонов рассказал, что главный ресурс для разработки и изготовления дронов предоставляют волонтеры. Он отметил, что компания в большинстве случаев работает с готовыми дронами. Также он отметил, что в вопросе разработки и проектирования дронов компания получает финансирование от государства. Платонов рассказал, что ООО "КВАДРО.ЮА" сотрудничает с проектом "Армия дронов". В частности, специалисты компании проводят обучение операторов. Хотя, как он отметил, сначала существовали некоторые бюрократические моменты, однако сотрудничество с руководителями проекту удалось наладить.

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