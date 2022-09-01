Об этом сообщил на пресс-конференции в Киеве генеральный директор Международного комитета Красного Креста Роберт Мардини, передает Укринформ .

Мардини отметил, что во время эвакуации из Азовстали МККК способствовал только безопасному вывозу защитников с территории завода во время коммуникации со сторонами вооруженного конфликта. По словам Мардини, в Красном Кресте полагали, что после этого получат разрешение на посещение украинских военных.

"Мы зарегистрировали их данные, полагая, что МККК впоследствии получит разрешение на их посещение. Но мы не можем гарантировать безопасность военнопленных после того, как они попали в руки неприятеля, поскольку давать такие гарантии просто за пределами наших возможностей", - сказал Мардини.

Гендиректор МККК отметил, что по состоянию на 1 сентября сотрудникам организации удалось посетить лишь несколько сотен военнопленных по обе стороны вооруженного конфликта. Также Мардини подчеркнул, что сотрудники МККК и дальше будут пытаться получить доступ к тем пленным, которых до сих пор не смогли посетить.

При этом точного количества военнопленных в МККК не знают.

"Мы постоянно повторяем публично, что это обязательства сторон конфликта - предоставлять доступ МККК к военнопленным. Мы продолжаем обсуждать это на всех уровнях официальных органов РФ, и у нас также очень конструктивный диалог здесь, в Украине, относительно военнопленных. Но я не могу. сказать, что меня устраивает нынешнее положение, потому что есть огромная пропасть между тем, что мы можем сделать, и тем, что мы должны сделать в соответствии с Третьей Женевской конвенцией", - сказал Мардини.

Кроме того, гендиректор МККК отказался рассказывать об условиях содержания военнопленных, объяснив отказ опасением не получить доступ к пленным. В то же время, Мардини подчеркнул, что все проблемы, которые члены организации видят во время проверки, решаются.

"Наша цель – улучшить условия их содержания и изменить отношение к ним к лучшему. Вы можете мне поверить, что мои коллеги действительно тяжело работают, чтобы обеспечить достойные условия военнопленным и обеспечить выполнение обязательств сторонами этого международного конфликта", – сказал Мардини.

31 августа семьи защитников Азовстали встретились с гендиректором МККК Робертом Мардини и обсудили ряд важных вопросов, которые касались, в частности, коммуникации с военнопленными и условий их содержания.