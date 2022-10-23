Красный Крест вместе с ООН выплатили жителям деоккупированных территорий Украины более 30 млн грн
Общество Красного Креста в Украине выплатило 27 млн грн жителям освобожденных территорий, а Международная организация по миграции ООН – еще 3,2 млн грн
Об этом сообщило Минреинтеграции в телеграме .
Более 16 тыс. жителей деоккупированной территории Харьковщины получили более 1,2 тыс. грн - в общей сложности почти 20 млн грн, которые Укрпочта доставила в 67 населенных пунктов.
В Херсонской области средства выплатили более 2,5 тыс. жителям 38 городов и сел. В дальнейшем деньги будут доставлять быстрее, ведь в Великой Александровке возобновила работу Укрпочта.
В Донецкой области выплаты наличными развозят жителям Святогорской, Лиманской, Ямпольской территориальных громад. В общей сложности люди получили почти 4 млн грн.
Общая сумма выплаченной помощи от Красного Креста составляет 27 млн грн.
"Финансовая помощь пострадавшему от оккупации населению должна стать регулярной и бесперебойной. Поэтому мы продолжаем сотрудничество в этом направлении с международными донорами", - подчеркнула вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
В Минреинтеграции отметили, что уже неделю жители освобожденных территорий получают дополнительную поддержку на 2,2 тыс. грн от Международной организации по миграции. Около 1,5 тыс. жителей деоккупированных населенных пунктов Донетчины и Херсонщины поступило более 3,2 млн грн. Теперь выплаты будут выдавать в Харьковской области.
Узнать, как получить средства, можно на круглосуточной горячей линии Минреинтеграции по кризисным вопросам по номеру 15-48 или на горячей линии уполномоченного по внутренне перемещенным лицам: +38 (066) 813 62 39.
- 9 сентября стало известно, что внутренне перемещенные лица также смогут получить социальные услуги по месту своего фактического пребывания.
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