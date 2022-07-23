Красный Крест в Швейцарии запустил онлайн консультации для украинских беженцев

Об этом пишет Swissinfo.

Сайт helpful.redcross.ch предоставляет информацию о поиске жилья, безопасности, финансовой поддержке и медицинском обслуживании. Платформа предоставит информацию о работе и образовании в Швейцарии на втором этапе.

Цифровая платформа была запущена на украинском, русском, немецком, французском и итальянском языках и сопровождается чат-группой в telegram. Чат модерируют волонтеры, чтобы ответить на вопросы, на которые сайт не отвечает.

Пользователи также могут включить функцию геоотслеживания, чтобы получить более подробную информацию о конкретных правилах каждого региона.

В Красном Кресте сообщили, что новая платформа нужна, поскольку онлайн-информацию сейчас иногда трудно найти и она не всегда доступна на нужном языке. Сейчас в Швейцарии проживает более 60 тысяч человек, выехавших из Украины из-за войны.

2 июня власти Швейцарии сообщили , что зарегистрировали по меньшей мере 54 тыс. беженцев из Украины, около 1 тыс. из них получили разрешение на работу.

10 июня мы писали , что в Швейцарии возводят контейнерное поселение для украинских беженцев, несмотря на критику проекта.

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