Красный Крест в Швейцарии запустил онлайн консультации для украинских беженцев
Швейцарский Красный Крест запустил онлайн-платформу, чтобы помочь украинским беженцам обустроиться в стране по прибытии
Об этом пишет Swissinfo.
Сайт helpful.redcross.ch предоставляет информацию о поиске жилья, безопасности, финансовой поддержке и медицинском обслуживании. Платформа предоставит информацию о работе и образовании в Швейцарии на втором этапе.
Цифровая платформа была запущена на украинском, русском, немецком, французском и итальянском языках и сопровождается чат-группой в telegram. Чат модерируют волонтеры, чтобы ответить на вопросы, на которые сайт не отвечает.
Пользователи также могут включить функцию геоотслеживания, чтобы получить более подробную информацию о конкретных правилах каждого региона.
В Красном Кресте сообщили, что новая платформа нужна, поскольку онлайн-информацию сейчас иногда трудно найти и она не всегда доступна на нужном языке. Сейчас в Швейцарии проживает более 60 тысяч человек, выехавших из Украины из-за войны.
- 2 июня власти Швейцарии сообщили , что зарегистрировали по меньшей мере 54 тыс. беженцев из Украины, около 1 тыс. из них получили разрешение на работу.
- 10 июня мы писали , что в Швейцарии возводят контейнерное поселение для украинских беженцев, несмотря на критику проекта.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.54
Покупка 37.54Продажа 38.71
-
EUR
Покупка 37.91Продажа 39.23
- Актуальное
- Важное