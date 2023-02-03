Красный Крест Украины выплачивает по 2000 грн вынужденным переселенцам, - вице-президент Общества Розенко
Вице-президент Общества Красного Креста Украины Павел Розенко рассказал, что вынужденные переселенцы могут получить финансовую помощь в размере 2000 грн на одного человека
Об этом он сообщил в эфире телеканала "Еспресо"
"В Обществе Красного Креста Украины есть разные виды социальной помощи. Сейчас мы выплачиваем по 2000 грн вынужденным переселенцам. Также мы организовали выплаты людям, которые сдают в аренду жилье переселенцам. Мы частично покрываем им расходы на коммунальные услуги. Такая помощь составляет около 900 грн" , – рассказал Розенко.
Вице-президент Красного Креста Украины отметил, что общество не предоставляет никаких выплат через социальные сети
"Есть и другие виды разных социальных пособий и выплат. Однако самое главное что хочу отметить, Общество Красного Креста Украины не оказывает помощь через социальные сети и сеть интернет. Также мы не собираем данные через различные социальные сети. Вся наша помощь оформляется через соответствующие местные органы власти", - подчеркнул он.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.58
Покупка 39.58Продажа 40.29
-
EUR
Покупка 42.64Продажа 43.62
- Актуальное
- Важное