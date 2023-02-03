Об этом он сообщил в эфире телеканала "Еспресо"

"В Обществе Красного Креста Украины есть разные виды социальной помощи. Сейчас мы выплачиваем по 2000 грн вынужденным переселенцам. Также мы организовали выплаты людям, которые сдают в аренду жилье переселенцам. Мы частично покрываем им расходы на коммунальные услуги. Такая помощь составляет около 900 грн" , – рассказал Розенко.

Вице-президент Красного Креста Украины отметил, что общество не предоставляет никаких выплат через социальные сети

"Есть и другие виды разных социальных пособий и выплат. Однако самое главное что хочу отметить, Общество Красного Креста Украины не оказывает помощь через социальные сети и сеть интернет. Также мы не собираем данные через различные социальные сети. Вся наша помощь оформляется через соответствующие местные органы власти", - подчеркнул он.