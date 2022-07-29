Красный Крест пытается попасть на место теракта в Оленовке, – представитель МККК

Об этом РБК-Украина сообщил специалист по связям с общественностью и медиа МККК Александр Власенко.

"Мы знаем об этой трагедии в колонии в Оленовке. Мы видели фотографии. Но наших представителей на тот момент там не было, а также не было независимых представителей, от которых мы могли бы получить информацию... Мы попросили соответствующие структуры в Донецке, чтобы мы смогли туда попасть как можно скорее", – сказал Александр Власенко.

Он также отметил, что представители Красного Креста хотят попасть в Оленовку, чтобы прежде всего оказать помощь раненым украинским гражданам, которых там содержат, а также эвакуировать их, если будет возможность.

"И, конечно же, для того, чтобы получить максимальное количество информации, которую в дальнейшем мы передадим родственникам пленных", – заявил Власенко.

Напомним, вооруженные силы РФ совершили прицельный умышленный артиллерийский обстрел исправительного учреждения в населенном пункте Оленовка Донецкой области, где содержались украинские пленные. По данным украинских разведчиков, убийство украинских защитников в Оленовке – это сознательный акт терроризма, главной целью которого было скрыть факты тотального хищения средств, выделенных на содержание военнопленных.

Боевики ОРДЛО не верят в ложь российской пропаганды о том, что "обстрел" исправительного учреждения в Оленовке совершила Украина, и говорят: "Это все обман. Они сами уничтожили казармы, там было 200 человек".

Петр Порошенко призвал международное сообщество осудить очередное военное преступление кремля в Оленовке и признать Россию государством-террористом

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