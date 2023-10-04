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Красный Крест призвал Беларусь уволить главу Шевцова из-за депортации детей из Украины

4 октября, 2023 среда
15:14
Война с Россией

Международный Красный Крест призывает белорусское отделение организации отправить в отставку главу Дмитрия Шевцова, ранее подтвердившего свое участие в депортации детей из временно оккупированных российскими войсками территорий Украины

Об этом пишет The Independent.

Правление Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца заявило 4 октября, что дало белорусскому отделению время до 30 ноября для его увольнения. Если Беларусь этого не сделает, Международная ЧС будет рекомендовать всем членским организациям прекратить новые партнерства и финансирование белорусского отделения, которое будет исключено из глобальной организации.

Внутреннее расследование IFRC выявило, что белорусский Красный Крест заявил, что Шевцов "должен нести полную ответственность за обвинение".

Также было установлено, что другая организация отвечает за перемещение детей из оккупированных Россией частей Украины, а белорусский Красный Крест принимает участие только в Беларуси. О другой организации не указано.

Причастность Беларуси к депортации украинских детей

В условиях полномасштабного вторжения РФ массово депортирует украинских детей с оккупированных территорий Украины. Их вывозят в оккупированный Крым, Россию или Белоруссию якобы на оздоровление или на отдых в лагерях.

В мае 2023 стало известно, что Украина расследует возможную роль Беларуси в насильственной депортации детей с временно оккупированных территорий. Открыто уголовное производство.

Журналисты Радио Свобода подготовили фильм-расследование о том, как весной 2022 года армия РФ вместе с представителями группировки "ДНР" депортировали в Россию 31 украинского ребенка.

О том, что часть украинских детей из оккупированных территорий, которых враг вывез "на оздоровление" в Беларусь, не вернулась назад, сообщил российскому оппозиционному каналу "Дождь" глава Народного антикризисного управления и представитель Объединенного переходного кабинета Беларуси Павел Латушко, пишет "Медуза".

Он отметил, что вывезенные дети-сироты просто "исчезают". Сколько детей так и не вернулись в Украину, пока неизвестно.

Глава Белорусского общества Красного Креста Дмитрий Шевцов отреагировал на такое заявление и назвал это "обвинениями" Беларуси.

"Меня до глубины души возмутил тот факт, что люди, думаю, по мере своих мыслей воспаленных, обвинили Беларусь в том, что мы похищаем детей, приезжающих к нам на оздоровление. И честно говоря, дело в том, что и белорусский Красный Крест принимал в этом - и принимает, и будет принимать активное участие", - сказал Шевцов.

Впоследствии министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Международный уголовный суд выдать ордер на арест главы белорусского представительства Красного Креста Дмитрия Шавцова, фактически признавшегося в незаконной депортации украинских детей в Беларусь.

30 сентября стало известно, что в Беларуси планируют организовать посещение представителями иностранного дипломатического корпуса так называемых мест обитания, обучения и оздоровления похищенных из временно оккупированных Россией регионов детей. По информации МИД, "посещение" в Минске запланировано на 4 октября.

Общество
Украина
Белорусь
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