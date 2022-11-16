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Красный Крест привлечет дополнительно 100 млн грн на выплаты жителям деоккупированной Херсонщины

16 ноября, 2022 среда
18:07
Экономика

Общество Красного Креста в Украине готово привлечь дополнительные 100 млн гривен для выплат денежной помощи жителям освобожденной от оккупантов Херсонщины

Об этом сообщило Минреинтеграции.

"Общество Красного Креста в Украине готово привлечь дополнительные 100 миллионов гривен для выплаты денежной помощи жителям деоккупированной Херсонщины", - рассказали в Министерстве и отметили, что это совместный проект Минреинтеграции и Красного Креста.

Сумма выплат будет составлять 1200 гривен.

"1200 гривен разовой денежной помощи получат жители Херсона и других только что освобожденных населенных пунктов, которые фактически находились там на момент деоккупации", - подчеркнули в ведомстве.

Деньги люди смогут получить уже в декабре через Укрпочту.

"В Херсоне уже функционируют два стационарных отделения Укрпочты, одно из них – центральное, что позволит стабильно обеспечивать доставку наличных денег по всей области", - отметили в Минреинтеграции.

  • 9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу объявил , что российские войска отходят на левый берег Херсонской области.
  • ВСУ 11 ноября вошли в Херсон после 8 месяцев оккупации города российской армией.
  • В Минздраве сообщили , что жители деоккупированного Херсона могут пройти бесплатный медосмотр и получить необходимые лекарства.

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