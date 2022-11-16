Красный Крест привлечет дополнительно 100 млн грн на выплаты жителям деоккупированной Херсонщины
Общество Красного Креста в Украине готово привлечь дополнительные 100 млн гривен для выплат денежной помощи жителям освобожденной от оккупантов Херсонщины
Об этом сообщило Минреинтеграции.
"Общество Красного Креста в Украине готово привлечь дополнительные 100 миллионов гривен для выплаты денежной помощи жителям деоккупированной Херсонщины", - рассказали в Министерстве и отметили, что это совместный проект Минреинтеграции и Красного Креста.
Сумма выплат будет составлять 1200 гривен.
"1200 гривен разовой денежной помощи получат жители Херсона и других только что освобожденных населенных пунктов, которые фактически находились там на момент деоккупации", - подчеркнули в ведомстве.
Деньги люди смогут получить уже в декабре через Укрпочту.
"В Херсоне уже функционируют два стационарных отделения Укрпочты, одно из них – центральное, что позволит стабильно обеспечивать доставку наличных денег по всей области", - отметили в Минреинтеграции.
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