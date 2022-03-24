Красный Крест планирует открыть офис в РФ недалеко от украинской границы
Международный комитет Красного Креста (МККК) запросил у Кремля разрешения на создание офиса вблизи украинской границы, чтобы улучшить свою работу на оккупированных Россией территориях восточной Украины
Об этом заявил глава Красного Креста Питер Маурер во время встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, сообщает Anadolu Agency.
Организация попросила российские власти разрешить ей открыть офис в Ростове-на-Дону, недалеко от границы с Украиной.
"Я хотел бы получить вашу поддержку в укреплении логистической структуры в России, чтобы улучшить нашу работу на Донбассе и в других частях Украины, подконтрольных российским вооруженным силам. Сделайте это, мы послали запрос на открытие офиса в Ростове-на-Дону – это будет хорошая отправная точка", - сказал глава МККК Лаврову.
По словам Маурера, он прибыл в Москву для обсуждения ряда важных вопросов, в частности по поставкам гуманитарной помощи в зоны боевых действий и улучшению логистики.
Лавров заявил, что Россия заинтересована в решении проблем, которые "накапливаются в Украине", в частности эвакуации мирного населения и безопасного прохождения гуманитарных грузов.
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