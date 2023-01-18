Красный Крест передал Херсонщине партию из 426 буржуек

Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич.

Металлические печи для обогрева помещений распределят между жителями Посад-Покровского, Благодатного, Солдатского, Зеленого Гая и Барвинка.



"Благодаря помощи жителям этих сел будет тепло в своих домах. Ведь в населенных пунктах отсутствует централизованное газоснабжение", - написал Янушевич.



Он уточнил, что за все время сотрудничества с военной администрацией Общество Красного Креста доставило на деоккупированную Херсонщину почти 8,5 тысячи буржуек.

9 декабря 2022 года в правительстве приняли решение передать жителям Харьковщины для отопления дрова, а жителям Донетчины - буржуйки.

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