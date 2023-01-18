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Красный Крест передал Херсонщине партию из 426 буржуек

18 января, 2023 среда
17:27
Общество

Общество Красного Креста передало жителям Херсонской области 426 буржуек. Их будут использовать там, где нет централизованного газоснабжения

Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич.

Металлические печи для обогрева помещений распределят между жителями Посад-Покровского, Благодатного, Солдатского, Зеленого Гая и Барвинка.

"Благодаря помощи жителям этих сел будет тепло в своих домах. Ведь в населенных пунктах отсутствует централизованное газоснабжение", - написал Янушевич.

Он уточнил, что за все время сотрудничества с военной администрацией Общество Красного Креста доставило на деоккупированную Херсонщину почти 8,5 тысячи буржуек.

  • 9 декабря 2022 года в правительстве приняли решение передать жителям Харьковщины для отопления дрова, а жителям Донетчины - буржуйки.

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