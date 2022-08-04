Заместитель главы Службы безопасности Украины 2014-2015 гг. поделился деталями в программе "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Еспресо".

"Организация Объединенных Наций - единственная, способная повлиять на процесс обмена плененных Россией азовцев. ООН - последняя инстанция, к которой еще можно апеллировать. Красный Крест просто открестился от пленных украинцев", - отметил Ягун.

Эксперт подчеркнул, что стоит поставить вопрос о создании альтернативы Красному Кресту из-за бездействия этой организации.

"Финансирование Красного Креста нужно прекратить, учитывая происходящее в Украине. Стоит задать вопрос о создании альтернативной структуры. Это неоднократно звучало также от других стран: зачем нам финансировать организацию, которая не способна ничего обеспечить и гарантировать? Это просто беззубая позиция", – заметил Виктор Ягун.

29 июля россияне обстреляли из артиллерии тюрьму в Оленовке, где удерживали украинских пленных. Погибли около 40 человек, еще 130 были ранены.

В тот же день СБУ, ВСУ и разведка обнародовали совместное обращение с требованием к ООН и Красному Кресту приехать на место теракта, потому что они выступили гарантами жизни и здоровья украинских военнопленных в Оленовке.

Пресс-служба Международного комитета Красного Креста сообщила , что представителей МККК не допустили на место теракта в Оленовке.

2 августа родственники пленных защитников Азовстали потребовали отставки Петера Мауэра с поста президента Международного комитета Красного Креста.

3 августа Международный комитет Красного Креста заявил, что не гарантировал безопасность выходящим из Азовстали украинским военным, которые затем оказались в российском плену.

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