Красный Крест открестился: ООН - последняя инстанция, к которой можно апеллировать, - Ягун о возвращении пленных азовцев
Генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун считает, что ООН является последней инстанцией, в которую можно обращаться относительно возвращения в Украину пленных азовцев, ведь Красный Крест открестился от процесса обмена
Заместитель главы Службы безопасности Украины 2014-2015 гг. поделился деталями в программе "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Еспресо".
"Организация Объединенных Наций - единственная, способная повлиять на процесс обмена плененных Россией азовцев. ООН - последняя инстанция, к которой еще можно апеллировать. Красный Крест просто открестился от пленных украинцев", - отметил Ягун.
Эксперт подчеркнул, что стоит поставить вопрос о создании альтернативы Красному Кресту из-за бездействия этой организации.
"Финансирование Красного Креста нужно прекратить, учитывая происходящее в Украине. Стоит задать вопрос о создании альтернативной структуры. Это неоднократно звучало также от других стран: зачем нам финансировать организацию, которая не способна ничего обеспечить и гарантировать? Это просто беззубая позиция", – заметил Виктор Ягун.
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