Об этом сообщает в телеграме Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными .

В ходе переговоров Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Национального информационного бюро (НИБ) и Международного Комитета Красного Креста (МККК) достигнута договоренность обеспечить связь между всеми семьями и военнопленными, официально подтвержденными Красным Крестом.

Речь идет о переписке, которая гарантирована военнопленным статьей 71 Женевской конвенции об обращении с военнопленными. Ранее Российская Федерация не выполняла этот пункт, или переписка разрешалась выборочно. Теперь МККК организует доставку писем в обе стороны. На сегодняшний день речь идет о тех военнопленных, статус которых подтвержден Красным Крестом.

Национальное информационное бюро разработало правила написания корреспонденции для военнопленных.

Напомним, Украина полностью соблюдает Женевские конвенции и обеспечивает российским военнопленным связь с родными. В настоящее время в Украину передано почти 2000 писем от военнопленных защитников и защитниц.

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