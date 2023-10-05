Красный Крест обнародовал правила для хакеров во время войны
Международный комитет Красного Креста, ответственный за мониторинг правил ведения войны, впервые опубликовал правила для гражданских хакеров, участвующих в конфликтах, в частности, в войне, развязанной РФ против Украины
Об этом сообщает BBC.
Согласно международному гуманитарному праву, правила запрещают хакерам:
- направлять кибератаки на гражданские объекты;
- использовать вредоносное программное обеспечение или другие методы, которые распространяются автоматически и наносят ущерб как военным, так и гражданским объектам;
- проводить кибероперации против медицинских и гуманитарных объектов;
- осуществлять кибератаки на объекты, необходимые для выживания населения или могут высвободить опасные силы;
- угрожать насилием в целях распространения террора среди гражданского населения;
- подстрекать к нарушениям международного гуманитарного права.
В МККК призвали хакеров, планирующих кибератаку на военный объект, сделать все возможное, чтобы избежать или минимизировать возможные последствия для гражданского населения. А также призвали хакеров соблюдать эти правила, даже если враг этого не делает и предупредили, что их действия могут поставить под угрозу жизнь, в том числе и их собственные, если их сочтут легитимной военной целью.
Как отмечает BBC, полномасштабное вторжение РФ в Украину увеличило количество патриотических киберкоманд. Представитель ИТ-армии Украины сообщил, что команда ранее запретила нападения на объекты здравоохранения, но более широкого влияния на гражданское население, по его словам, не избежать. "Соблюдение правил может поставить одну сторону в невыгодное положение", – добавил он.
Издание напоминает, что крупные хакерские группировки в России, не соблюдая никаких правил, неоднократно атаковали Украину и ее союзников. "Почему я должен слушать Красный Крест?" – спросил BBC представитель российской хакерской группы Killnet.
- 10 сентября хакеры разместили на российских сайтах информацию о реальном количестве уничтоженных танков.
- 1 октября стало известно, что вебсайт королевской семьи Великобритании подвергся кибератакам. Ответственность за инцидент взяла на себя российская хакерская группа Killnet.
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