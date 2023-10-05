Красный Крест обнародовал правила для хакеров во время войны

Об этом сообщает BBC.

Согласно международному гуманитарному праву, правила запрещают хакерам:

направлять кибератаки на гражданские объекты;

использовать вредоносное программное обеспечение или другие методы, которые распространяются автоматически и наносят ущерб как военным, так и гражданским объектам;

проводить кибероперации против медицинских и гуманитарных объектов;

осуществлять кибератаки на объекты, необходимые для выживания населения или могут высвободить опасные силы;

угрожать насилием в целях распространения террора среди гражданского населения;

подстрекать к нарушениям международного гуманитарного права.

В МККК призвали хакеров, планирующих кибератаку на военный объект, сделать все возможное, чтобы избежать или минимизировать возможные последствия для гражданского населения. А также призвали хакеров соблюдать эти правила, даже если враг этого не делает и предупредили, что их действия могут поставить под угрозу жизнь, в том числе и их собственные, если их сочтут легитимной военной целью.

Как отмечает BBC, полномасштабное вторжение РФ в Украину увеличило количество патриотических киберкоманд. Представитель ИТ-армии Украины сообщил, что команда ранее запретила нападения на объекты здравоохранения, но более широкого влияния на гражданское население, по его словам, не избежать. "Соблюдение правил может поставить одну сторону в невыгодное положение", – добавил он.

Издание напоминает, что крупные хакерские группировки в России, не соблюдая никаких правил, неоднократно атаковали Украину и ее союзников. "Почему я должен слушать Красный Крест?" – спросил BBC представитель российской хакерской группы Killnet.