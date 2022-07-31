Об этом пресс-служба организации сообщила в твиттере.

"Для ясности, вчерашняя наша просьба о доступе к военнопленным из Оленовской колонии не была удовлетворена", - говорится в нем.

Известно, что, несмотря на то, что Минобороны России пригласило экспертов, специалистов по ООН и Красному Кресту на место теракта в Еленовке, Донецкой области, сейчас у них нет доступа к военнопленным.

В организации отметили, что предоставление МККК доступа к военнопленным является обязательством сторон в конфликте в соответствии с Женевскими конвенциями.

Ранее Генштаб Украины опроверг обвинения РФ в ударе ВСУ. По информации Генштаба, россияне пытались скрыть пытки и убийства пленных.

В разведке считают, что убийство украинских пленных в Оленивке Донецкой области организовали наемники ППК "Вагнера" по личному указанию Евгения Пригожина, не согласовав это с руководством Минобороны России.

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