Красный Крест не должен эвакуировать украинцев на территорию россии, — вице-призедент Красного Креста Украины

"Здесь имеет важное значение именно позиция украинских властей, потому что именно с украинскими властями международный комитет КХ должен вести диалог", – сказал он в эфире Espreso TV.



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Розенко добавил: "Пока мы не понимаем миссию представительства Красного Креста в Ростове. Мы уже написали официальное письмо в международный комитет КХ, чтобы это выяснить. Это представительство может заниматься доступом к телам погибших россиян, их идентификацией, вывозом. Также они могут заниматься доступом к военнопленным, в том числе с украинской стороны. Однако, безусловно, вопрос эвакуации украинцев на территорию России - об этом не может идти речь".

Напомним, Красный Крест планирует открыть офис в РФ недалеко от украинской границы

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