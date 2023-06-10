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OPINION

Красный Крест, как и ООН, – ничтожны

Алексей Голобуцкий
10 июня, 2023 суббота
16:03
Мнение

Относительно бездействия Красного креста и других международных структур в ситуации с Каховской ГЭС и жертвами техногенной катастрофы

А они и не могут ничего сделать. В смысле, на нашей подконтрольной территории – что угодно, но вот на оккупированном Левобережье, туда даже приехать – это самоубийство или в лучшем случае мазохизм (просто ограбят, покалечят, отберут транспорт, может, изнасилуют, но все же дадут выползти живым).

Яркий пример – ситуация с пленными. Забиваешь в Гугл что-то вроде "состояние российских пленных в Украине" - и есть куча фото, видео, интервью, данные медиков, отчеты международных структур, отчеты наших военных, отчеты местных и отраслевых чиновников... А о состоянии украинских пленных в России не знает никто и ничего. И не может узнать, а тем более проверить своими глазами – независимо от статуса представляемой структуры. Массовое убийство в Оленовке это прекрасно продемонстрировало. Вот с оккупированной затопленной Херсонщиной – то же самое.

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Красный крест, Грета Тунберг, Эмнести – все это западные структуры и активисты, работающие исключительно в реалиях западного мира. Свободного, либерального мира, где лодки "Гринписа" могут останавливать огромные танкеры с грузом на миллионы, где зоозащитники могут свободно уничтожать шубы миллиардеров

В конце концов, Красный крест, Грета Тунберг, Эмнести – все это западные структуры и активисты, работающие исключительно в реалиях западного мира. Свободного, либерального мира, где лодки "Гринписа" могут останавливать огромные танкеры с грузом на миллионы, где зоозащитники могут свободно уничтожать шубы миллиардеров.

Там Грета имеет возможность хоть на парламентском уровне выйти и обозвать всех преступниками и безнравственными лицами. А в том же Иране или другой стране Третьего мира ее за подобную попытку просто еще на подходе забросали бы камнями. Поэтому мудрые Греты и не пытаются провернуть свои трюки в странах Третьего мира. И тем более в России, да еще в районе активных боевых действий.

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Реальный выбор у того же Красного креста – проявить инициативу и ничего не сделать (по объективным причинам – это Россия) или промолчать. Они обычно выбирают вариант умолчать как менее проблемный

В конце концов реальный выбор у того же Красного креста — проявить инициативу и ничего не сделать (по объективным причинам – это Россия) или промолчать. Они обычно выбирают вариант умолчать как менее проблемный. Потому что таким образом вся ответственность за ситуацию и за потерянные жизни – на оккупантах и даже частично на украинских властях, которые пытаются спасти даже жителей оккупированных территорий.

Следовательно, нам просто не нужно рассчитывать на адекватную реакцию по поводу преступлений России от боящихся РФ и не имеющих возможностей действовать на подконтрольной оккупанту территории. Могли бы – отреагировали бы. А так они как ООН: "useless", ничтожны.

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Об авторе. Алексей Голобуцкий, политолог

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