Красный Крест доставил 5 тонн гумпомощи в ОРЛО

Об этом сообщил Восточное региональное управление Госпогранслужбы в Facebook.

"Сегодня из КПВВ "Счастье" проехали еще два грузовых автомобиля от Международного комитета Красного Креста. В багажном отделении автомобилей перевозили медицинские препараты и инструменты для инъекций", - говорится в сообщении ..

В ГПСУ добавили, что это третий гуманитарный груз по июне.

Всего за месяц до оккупированной части Луганщины направилась 61 тонна гумдопомогы.