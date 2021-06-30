Красный Крест доставил 5 тонн гумпомощи в ОРЛО
Международный комитет Красного Креста отправил на оккупированную территорию Луганской области почти 5 тонн гуманитарного груза
Об этом сообщил Восточное региональное управление Госпогранслужбы в Facebook.
"Сегодня из КПВВ "Счастье" проехали еще два грузовых автомобиля от Международного комитета Красного Креста. В багажном отделении автомобилей перевозили медицинские препараты и инструменты для инъекций", - говорится в сообщении ..
В ГПСУ добавили, что это третий гуманитарный груз по июне.
Всего за месяц до оккупированной части Луганщины направилась 61 тонна гумдопомогы.
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