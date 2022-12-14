Красный Крест допустил возможность обмена пленными между Украиной и РФ по формуле "всех на всех"
Международный комитет Красного Креста видит возможность обмена военнопленными между Украиной и Россией по формуле "всех на всех"
Об этом глава Международного комитета Красного Креста Мирьяна Сполярич-Эггер сказала журналистам 14 декабря, передает " Радио Свобода ".
"Что касается обмена "всех на всех", это случалось в прошлом, это известная практика, и это может произойти и в российско-украинском международном конфликте. Так что этой возможностью, безусловно, могут воспользоваться стороны", - сказала глава международной организации, но детали раскрывать не стала.
- 14 декабря Украина вернула из плена более 60 военных Вооруженных Сил Украины, воевавших на Донецком и Луганском направлениях.
- 17 ноября президент Владимир Зеленский заявил , что Украина может согласиться на транзит аммиака из РФ при условии обмена пленными по формуле "всех на всех".
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