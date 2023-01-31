Об этом он сказал изданию LRT .

Науседа заявил, что "красные линии" навязывает демократическим странам Россия из-за угроз и устрашения. В то же время многие ограничения, которые были в начале полномасштабного вторжения РФ, западные партнеры уже преодолели, подчеркнул президент Литвы. В качестве примера он привел Германию, которая сначала обещала только каски и бронежилеты, а затем передала боевые танки и другое вооружение.

"Я говорю не только о танках. Статус кандидата Украины в ЕС когда-то был табу, красной линией тоже. Я это хорошо помню", – сказал Науседа.

"Этот рубикон пройден, поэтому я надеюсь, что эта красная линия – если она действительно существует, а я думаю, что она существует только в наших головах – также будет пройдена", – добавил он, имея в виду просьбу Киева по истребителям и дальнобойным ракетам.

Политик подчеркнул, что истребители и ракеты большой дальности – важная военная помощь.

"На этом решающем этапе войны, где вскоре состоится переломный момент, жизненно важно, чтобы мы действовали без промедлений. Эти красные линии должны быть пересечены", - сказал Науседа.

Эксочельщик Пентагона Марк Эспер также призвал США как можно быстрее передать Украине истребители и дальнобойные ракеты.

Польша заявила о готовности передать Украину свои истребители F-16, если это будет согласовано на уровне НАТО.

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