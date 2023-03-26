Победа Путина подтверждала бы право Китая на урегулирование вопроса Тайваня и новый мировой порядок. Разгром, который потерпели российские войска и уникальное единство Запада в вопросе санкций, шокировали Китай. Ни то, ни другое не казалось возможным. Российская армия выглядела очень мощно и не могла проиграть, а Запад чрезмерно зависел от российских энергоносителей, чтобы отказаться от них.

Си понимает, что в результате разгрома РФ там произойдет революция, Путин потеряет власть, и, скорее всего, новая власть будет прозападная, поэтому китайское влияние на Россию ослабнет

Однако Путин не просто не добился успеха — ему грозит полный разгром. Этого Китай допустить не может, и это первая красная линия Китая. Дело в том, что в ситуации России Китай увидел свое будущее и поэтому ему нужно сейчас повлиять на ситуацию. Си понимает, что в результате разгрома РФ там произойдет революция, Путин потеряет власть, и, скорее всего, новая власть будет прозападная, поэтому китайское влияние на Россию ослабнет. Именно поэтому он поспешил продемонстрировать поддержку Путину и выразил уверенность в его переизбрании.

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С другой стороны Китай понимает, что Путин уже не может победить в этом конфликте. Потому Си готов не дать Путину проиграть, но не может помочь ему победить. Именно в этом и есть суть мирного плана Китая – заморозить ситуацию. Что это значит для нас? На данный момент Си просто отправил сигнал миру, что не даст разгромить Путина. На данный момент речь не идет о какой-либо военной помощи. И это причина второй красной линии.

Китай понимает, что Путин не может победить в этом конфликте. Потому Си готов не дать Путину проиграть, но не может помочь ему победить. Именно в этом и есть суть мирного плана Китая – заморозить ситуацию.

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Вторая красная линия Китая: не допустить преждевременного конфликта с Западом. Си на примере РФ мог убедиться, что надеяться на зависимость Запада от энергоресурсов или в случае Китая, — на зависимость от китайской продукции — бесполезна. Он не готов к новой Холодной войне, в которой Россия для него будет больше обузой, чем помощью. Дешевые российские ресурсы теряют ценность, если Запад наложит на Китай санкции.

Мое видение ситуации следующее – все решит наше контрнаступление. Если он будет успешным, но не разгромным, то Китай потребует мирных переговоров под угрозой своего вмешательства в конфликт. Но если ситуация будет направляться к разгрому, включающему возвращение Крыма, то Китай примет активное участие в поддержке чахлой российской армии.

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Об авторе. Виктор Андрусив, политический и общественный деятель, аналитик и публицист