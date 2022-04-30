Красные флаги, гранаты, патроны и различные виды оружия. В Одессе разоблачили набранную из криминалитета пророссийскую коммунистическую банду, которая 2 мая должна была начать беспорядки в городе
Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины остановил на территории города Одессы и Одесской области подготовку к провокационным действиям с применением запрещенной символики и огнестрельного оружия
Об этом сегодня, 30 апреля 2022 года, сообщили в Нацполиции, передает Еспресо.TV .
Руководили этими лицами российские спецслужбы.
"По имеющейся у сотрудников департамента информации, спецслужбы РФ через подконтрольных представителей криминалитета намеревались дестабилизировать ситуацию в регионе путем подстрекательства к массовым беспорядкам, организации массовых протестов и мятежей, которые могли бы привести к подрыву государственности и направлены на свержение государственного строя Украины.
По замыслам врага они должны были влиять и действовать через своих доверенных лиц, осевших в Одесской области. Финальной датой реализации преступных планов должна была стать годовщина трагических событий – 2 мая", – говорится в сообщении полиции.
Для недопущения развития таких событий оперативники и следователи полиции совместно с ГБР проводят масштабную отработку лиц, которые могут быть причастны к противоправной деятельности.
Уже изъято значительное количество разного оружия, коммунистической атрибутики, рекламных брошюр с коммунистической и другой запрещенной символикой, методички с инструкциями о правилах поведения, мерах конспирации и наблюдения для проведения деятельности диверсионно-разведывательных групп, а также антиукраинская литература.
Кроме того, гранаты, патроны, мобильные телефоны, электронные носители информации.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.05
Покупка 31.05Продажа 32.05
-
EUR
Покупка 32.54Продажа 33.68
- Актуальное
- Важное