Красные флаги, гранаты, патроны и различные виды оружия. В Одессе разоблачили набранную из криминалитета пророссийскую коммунистическую банду, которая 2 мая должна была начать беспорядки в городе

Об этом сегодня, 30 апреля 2022 года, сообщили в Нацполиции, передает Еспресо.TV .



Руководили этими лицами российские спецслужбы.



"По имеющейся у сотрудников департамента информации, спецслужбы РФ через подконтрольных представителей криминалитета намеревались дестабилизировать ситуацию в регионе путем подстрекательства к массовым беспорядкам, организации массовых протестов и мятежей, которые могли бы привести к подрыву государственности и направлены на свержение государственного строя Украины.



По замыслам врага они должны были влиять и действовать через своих доверенных лиц, осевших в Одесской области. Финальной датой реализации преступных планов должна была стать годовщина трагических событий – 2 мая", – говорится в сообщении полиции.



Для недопущения развития таких событий оперативники и следователи полиции совместно с ГБР проводят масштабную отработку лиц, которые могут быть причастны к противоправной деятельности.



Уже изъято значительное количество разного оружия, коммунистической атрибутики, рекламных брошюр с коммунистической и другой запрещенной символикой, методички с инструкциями о правилах поведения, мерах конспирации и наблюдения для проведения деятельности диверсионно-разведывательных групп, а также антиукраинская литература.



Кроме того, гранаты, патроны, мобильные телефоны, электронные носители информации.



